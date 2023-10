A hagyományos disznóvágás, mint jó hangulatú közösségi program sajnos, már vidéken is egyre ritkább esemény. Pedig a hajnali kelés, a rákészülés izgalma, a disznó szakszerű feldolgozásának, a hurka- és kolbásztöltés műhelytitkai, a frissen sütött pecsenye illata, a folyamatos tréfálkozás mind-mind varázslatos kellékei egy igazi falusi disznóölésnek és -tornak.

Ma igazi kuriózum egy disznóvágás

- Következő túránk alkalmával egy hagyományos vidéki disznóvágásra látogatunk el Sokorópátkára - mondta Tömböly Tamás, a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának elnöke, a túra főszervezője. – Egy városi embernek ritkán adatik meg, hogy részt vegyen egy „igazi” disznóölésen, illetve az azzal járó toron. Úgy gondolom, akik velünk tartanak erre a magyar népi hagyományokat is felelevenítő különleges túrára, nagyszerű élménnyel lesznek gazdagabbak.

A túra útvonala egyéb látványosságokat is tartogat a bicajosoknak, mivel a közben őszbe forduló időjárásnak köszönhetően a Sokorói-dombvidék ezer színét is megcsodálhatják.

A túra résztvevői reggel 5 óra 45 és 6 óra között találkoznak a győri Möbelix parkolójában. A 26 kilométeres táv megtétele után 7 óra 30 tájban érkeznek meg Sokorópátkára, a Sokoró Fogadóhoz, ahol pogácsával és bemelegítő pálinkával fogadják őket. Nyolc órakor hegedűszó kíséretében közelítik meg a disznóvágás pontos helyszínét.

Tökéletes körülmények, kiváló helyszín

A Sokoró Fogadó nem csupán ételeiről, szolgáltatásairól, de tanyájáról is híres. Népszerű lovardája, lovai mellett számos haszonállat található meg itt, amelyek nagyban hozzájárulnak a Fogadó konyhájának zavartalan működéséhez. Emellett rengeteg zöldségfélét, haszonnövényt is termesztenek, amelyek szintén megkönnyítik színvonalas önellátásukat. Mindezekről a túra résztvevői a program során maguk is meggyőződhetnek.

Fülétől a farkáig

A disznó feldolgozása szabadtéren, a Fogadó udvarán zajlik, ahol a böllérek a bringások aktív közreműködésére is számítanak. A túrázók így közreműködhetnek a pörzsölésben, a disznó mosásában és bontásában. (A munkálatokhoz kötényt és késeket helyben biztosítanak.)

10 órakor a megéhezett böllérsegédek friss májból, házi füstöltekből büféreggelit kapnak, majd ezt követően elleshetik a házilag nyújtott rétes készítésének fortélyait. Ezzel egyidőben segédkezhetnek a kolbásztöltés fontos műveleteiben.

A munkálkodókat fejedelmi ebéd is várja toroskáposztával, kemencében sült pecsenyével és házi savanyúsággal. A program délután ér véget, a túrázók négy órakor indulnak vissza Győrbe.