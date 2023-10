Az infláció ellenére a legtöbb helyen nem terveznek komolyabb áremelést. Az iskolás évek lezárása és a felnőttkorba lépés nagy mérföldkő, ezért mindenhol nagy figyelmet fordítanak a megünneplésére. Az előkészületek már elkezdődtek. – A zöld az idei év egyik új színe, tavasszal kezdett egyre népszerűbb lenni, főleg arannyal kombinálva keresik sokan, de a sötétkék, a bordó és a fekete is népszerű – mondta Antal Attila, a Bolero Cipő és Divatáru bolt vezetője. – Két-három éve a nadrágok is újra divatba jöttek a női ballagási kollekciók terén. Mindenki szeretne valami különlegeset, ugyanakkor az is fontos, hogy egységesen jól álljon mindenkinek.

A nadrág is visszatért a női divatba – mondja Sári Anna és Bakos Borbála. Fotó: Rákóczy Ádám

– A legtöbben úgy választanak, hogy ne csak egy alkalomra szóljon a ruha, hanem később vizsgára vagy állásinterjúra is felvehessék – részletezte Antal Attila boltvezető. – Idén nem nőttek az árak, 20–35 ezer forint között van a legtöbb szettünk, de az összeállítás komplettségétől is függ.

Nagy Klaudia Vanessza és Puzsoma Alexandra, a Viktória Divatáruház munkatársai is hasonló trendeket látnak.

– A kosztümök közt a lazább fazonúakat keresik a lányok, a fekete és fehér mellett a kék is kedvelt szín idén. A fazon terén vannak harcok, hiszen mindenkinek más tetszik, de blézert szinte mindig kérnek. A szoknya hosszát tekintve a combközéptől a kicsivel térd fölött végződő darabok a legnépszerűbbek. A női ruhák ára általában 25 ezer forint körül alakul, de ez függ a fazontól is. A férfiszettek drágábbak, 60 ezer forint körül vannak, és tartalmazzák az öltönyt, az inget és a nyakkendőt is.

A ruháknak legkésőbb december közepéig el kell készülniük, januárban a tablók vannak soron.

– A fiatalok a modernebb stílusú tablókat keresik, amiket grafikákkal, egyedi ötletekkel egészíthetnek ki – mondta el Tóth Ti- bor, a Stabil reklámstúdió vezetője. – Nagyon igényesek a képeket tekintve is, hiszen ez egy örök emlék. A nagy tabló elkészítése 50–70 ezer forint körül van, a fotózás pedig 3–5 ezer között, attól függően, mennyi képet szeretnének. Ezzel az áraink még kicsit alacsonyabbak is a tavalyiaknál.

A tablófotózás mellett év elején tartják a végzős év másik fontos eseményét, a szalagavatót. A már elkészült ballagási kosztümök és öltönyök mellett sok helyen szokás, hogy a fiatalok báli, illetve esküvői ruhakölteményekben táncolnak.

Nem számít, hogy ruha vagy többrészes szett, a zakó minden ballagási összeállítás elengedhetetlen része. Képünkön: Weicher Panna. Fotó: Rákóczy Ádám

– A hercegnős fazon az egyik legkedveltebb, és nagyon divatosak a hosszú ujjú darabok – mondta el Vargáné Papp Éva és Varga Ramóna az Éva Esküvői Ruhaszalontól. – A legtöbben a lehető legdíszesebb, szinte menyasszonyi ruha pompájú darabokat keresik. Színekben főleg a tört- és a hófehér kelendő. Rengetegféle fazon van, így mindenki kedvére válogathat. Szalonunkban általában 35 és 60 ezer forint között szoktak választani a lányok, de akadnak üzletek, ahol 100 ezer forint fölötti árak is vannak.

A ballagás után következik a családi vacsora, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a helyfoglalást.

– A legtöbben a hagyományos menüket keresik: húsleves, töltött húsok és vegyes sültek. Az utóbbi években kicsit modernebb, bisztró jellegű ételeket is szoktak kérni – mondta el Borbély Bea, a Land-Plan Hotel és Étterem vezetője. – A foglalások közel kilencven százalékában van speciális étrendű vendég, ezért nekik is igyekszünk alternatívákat kínálni. Májusig még hosszú az idő, de szeretnénk tartani a tavalyi árainkat vagy minimálisan emelni. Itallal együtt általában 7–12 ezer forint körül szokott alakulni a fejenkénti fogyasztás.