Kerékpáros és Rolleres Felvonulás a Győr jövőjéért

A Klíma Expohoz céljaihoz, szellemiségéhez kapcsolódóan, a győri Olimpiai Sportparktól fog elrajtolni szombaton 10 óra 15 perckor a Kerékpáros és Rolleres Felvonulás. A győri, Győr környéki hobbibringások rendőri biztosítás mellett hét kilométert tesznek meg a belvárosban, demonstrálva a helyi kerékpáros társadalom összetartozását, környezettudatosságát.

- A kerékpározás és elekro mobilitás környezetvédelmi szempontból egyaránt fontos tényezők - mondta Tömböly Tamás a Magyar Kerékpárosklub Győri Szervezete vezetője, a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának elnöke, a felvonulás főszervezője. – Szombati felvonulásunkra az előzetes regisztrációk azt mutatják, hogy Győrben a két keréken gördülők nagyon is átérzik megmozdulásunk lényegét. Demonstrációnkkal a munkába, iskolába tekerőkre, rollerezőkre is szeretnénk felhívni a döntéshozók figyelmét. Városunk kerékpárút hálózata folyamatosan fejlődik, ám a kétkerekesek nagyobb biztonságáért még bőven akad tennivaló.

Egy emelés a „sokan vagyunk” jegyében

A főszervező elmondta, hogy a Felvonulás lezárt útvonalakon történik, a zöld pólósok a Szent István úton is végig tekernek, majd a Városháza előtt jó szokásukhoz híven felemelik kerékpárjaikat, rollerjeiket.

- A győri Klíma Expo számunkra is kiemelt esemény – mondta Tömböly Tamás – Főként a Covid óta megfigyelhető tendencia, hogy a Győrben a tömegközlekedés, autózás helyett egyre többen választják a kerékpározást munkába vagy iskolába menet. Ez amellett, hogy környezetkímélő alternatíva, levesz a túlzsúfolt városi közutak terheltségéből, jó példát mutat a jövőről való felelős gondolkodásban is. A Kerékpáros és Rolleres Felvonulással, napi közlekedési eszközeink magasba emelésével az autósoknak is üzenünk: Sokan vagyunk, jobban figyeljetek ránk!