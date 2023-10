Több állatvédő szervezet precedens értékűnek nevezte a friss ítéletet, mivel a vádlottat büntetlen előélete ellenére is letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság.

– Fontos, hogy minél többen legyenek tisztában a szaporítás és a tenyésztés közti különbséggel, hogy az ismeret hiányában ne váljanak akaratlan támogatójává az állatkínzásnak – hangsúlyozta Virág Anikó. – A szaporítok jellemzően chip és oltások nélkül árusítják az állatokat, sokszor „akciósan”. Az alacsonyabb ár azonban ne tévesszen meg senkit ezek az állatok gyakran betegek, későbbi gyógykezelésük akár több százezer forintra is rúghat.

Tehát nem éri meg a spórolás, mivel a szaporítok a minél nagyobb haszon érdekében, az előírásokat áthágva, megfelelő szakmai tudás nélkül, minden tüzelési időszakban pároztatják a kutyákat. Ezen csak tovább rontanak a brutális körülmények. Több felszámolt tenyésztőnél is apró ketrecekben, a saját ürülékükben voltak kénytelenek feküdni az állatok. A szaporított szukák így töltik egész életüket, majd amikor a folyamatos vemhesség teljesen kizsigereli a testüket és megbetegszenek, teherré válnak. Ilyenkor egyszerűen sorsukra hagyják őket az utcán, vagy kivégzik őket.

– Intő jel, ha nem lehet megnézni a kutyamama mellett a kölyköket. A szaporító a környezetet titkolja, legtöbbször nyilvános helyen mutatja meg az állatokat. A kölyköket a törvényben is előírt 8 hetes kor előtt elválasztják anyjuktól. Ezek a kiskutyák lelkileg sincsenek rendben. Szüleik is szocializálatlanok, rettegnek, félnek az ember közelségétől, érintésétől.

Ezzel szemben a tenyésztő ismeri az adott fajtát, az egyedeket jól átgondoltan, a genetikai hátteret figyelembe véve, az örökletes betegségeket kiszűrve pároztatja, munkáját a vonatkozó jogszabályok maximális betartásával végzi, tevékenysége során az állatok jólétét is messzemenőkig szem előtt tartja.

Mit tegyen, ha úgy érzi szaporítóval áll szemben?

• Értesítse azonnal a hatóságokat:

• a település jegyzőjét,

• a rendőrséget,

• a kormányhivatalt

• Ha teheti, keressen fel állatvédő szervezetet is.

Ha kutyát vásárolunk az oltási könyvet az adásvételi szerződéssel vagy ajándékozási szerződéssel meg kell kapnunk az eladótól. Ennek minden oltást, féreghajtást vagy egyéb egészségügyi beavatkozást tartalmaznia kell. A kutyákat csak az életkornak megfelelő kötelező oltásokkal és chippel lehet értékesíteni. Utóbbi beültetését nem lehet az új tulajdonosra áthárítani.

Gazdaváltásnál az új gazda törvény szerint 8 napon belül köteles a állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni az új adatokat.