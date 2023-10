– A szapora pulzus általános jelenség, ha testedzést végzünk, ha stresszhelyzetbe kerülünk, vagy ha izgatottá válunk valami miatt. A felnőttek esetében az 50–60/perc és a 100/perc közötti érték tekinthető normálisnak, de gyermekeknél ez az érték akár nagyobb is lehet, sőt, terhelésnél akár 200/perc értékű pulzust is mérhetünk. Ha azonban nyugalmi állapotban mérünk rendszeresen 100/percet meghaladó értéket, mindenképp forduljunk szakorvoshoz, hiszen a normálisnál nagyobb pulzusszámot számtalan egészségügyi probléma, például pajzsmirigy- rendellenesség, szívizombetegség, láz, valamint tüdőbetegség is okozhatja – mondta dr. Nagy Judit, a Budai Egészségközpont belgyógyász, háziorvos szakorvosa.

Ha éjszaka felébredünk rá vagy ha gyorsan ver a szívünk anélkül, hogy felizgattuk volna magunkat, akkor jobb, ha felkeresünk egy orvost. Az erőteljes érzések, függetlenül attól, hogy dühről vagy örömről beszélünk, érezhető hatással vannak a szívre és a keringésre is. A „rohanó” szív ösztrogénhiánynak is lehet a jele. A ki- hagyó szívveréssel, alvászavarokkal, erős verejtékezéssel, nyomott hangulattal, idegességgel és a száraz bőrrel egyetemben a klimaktérium tipikus tünetei közé tartozik. De lehet vegetatív idegrendszeri labilitás is az oka. Ilyenkor orbáncfüvet, citromfüvet, szúrós gyöngyajakot keverjünk össze, és készítsünk belőle teát. Napi 3–4 csészényit igyunk meg hat héten át. Javasolt még magnézium, B-vitaminok és Q10-vitamin kúraszerű szedése is. A pulzusszámból tehát a hormonháztartás rendellenességére, szív- és érrendszeri megbetegedésekre is lehet következtetni. Ehhez azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy melyek a normális értékek a felnőtteknél és a gyermekeknél. A pulzusszámot legkönnyebben a csuklónkon tudjuk megmérni: a mutató- és középső ujjunkat tegyük a csuklónk hüvelykujj felé eső részére. Ujjunkkal tapintsuk ki a verőeret, majd nyomjuk a csonthoz. Ha ügyesek voltunk, akkor már érezhetjük a lüktetést az ujjunk alatt. Az egy perc alatt mért lüktetések száma adja meg a pulzus értékét.

A kiugróan magas pulzus- szám oka lehet kimerültség, stresszes állapot vagy valamilyen pszichés teher, de láz vagy hölgyeknél gyakran vérszegénység is, sportolás közben pedig általában az edzettség hiánya is lehet a szapora pulzus oka. Ha magasabb vagy éppen alacsonyabb értékeket mérünk, ne ijedjünk meg rögtön, hiszen előfordulhat, hogy a mérés során nem értékeljük helyesen az adatokat. A szakorvos akár egy egyszerű EKG-vizsgálattal is meg tudja állapítani, hogy komoly problémáról vagy egy ideiglenesen fennálló állapotról van-e szó. Előfordulhat, hogy ingervezetési, ingerképzési zavarról van szó, ennek kivizsgálására a szívgyógyász elektrofiziológus szakorvoshoz irányítja a beteget.

A pajzsmirigy túlműködésére jellemző a magas pulzusszám, amely jellegzetesen nemcsak terhelésre, hanem nyugalomban is jelentkezik. Szívritmuszavar is gyakran előfordul, idősebb betegeken nemritkán a szívritmuszavar az egyetlen tünete a pajzsmirigy túlműködésének. Gyakori tünet az emelkedett vérnyomás is. Alulműködés esetén a pulzusszám csökken, bár ez az idegrendszer csökkent érzékenysége folytán kevésbé okoz panaszt a betegeknek. A vérnyomás itt is gyakran emelkedett, és súlyos alulműködésben szintén előfordulhat szívritmuszavar.

Forrás: Diéta és Fitnesz