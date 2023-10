- Ez is a jóvátételi program része, ami országos szinten nagyon sikeres minden bv. intézetben. A program keretében a fogvatartottak megpróbálják jelképesen jóvátenni az elkövetett bűnt, kiengesztelni a közösséget, amelynek a szabályait megsértették, ez egy gesztus, ami a társadalmi befogadást szolgálja. A kézzel készült használati tárgyak felajánlása mellett különböző munkákat is végeznek ellentételezés nélkül, mint például kerítésfestés vagy közterületek, temetők rendbetétele. A lényeg, hogy a saját munkájukat és a saját maguk által készített dolgokat ajánlják fel jótékonysági célra. Ezeket a programokat mindenütt jól fogadja a lakosság - hangsúlyozta az intézet parancsnok.

A fegyház és börtönben tett túrán a résztvevők megtekintették az egyik séta udvart, az egyszemélyes zárkából kialakított múzeumzárkát és egy olyat is, amely jelenleg fogvatartott által lakott, valamint felszállhattak a szállító járművekre. Bepillanthattak a kápolnába, a könyvtárba és az egyik tanterembe is. Mindezek mellett a modern technikai eszközökről is beszéltek, melyek mind a személyi állomány, mind a fogvatartottak mindennapjaiban jelen vannak.

Egy elítélt bemutatta azt az elektronikus ügyintéző készüléket, (KIOSZK) melynek segítségével kérelmeit indíthatja, személyre szabott ügyeit intézheti, gyakorlatilag az ügyfélkapuhoz hasonló módon. A felügyelők tevékenységét támogató SAFE alkalmazást egy felügyelő ismertette. Ez egy olyan okostelefon, amely a rendszerben tárolt fogvatartotti adatokat és információkat tartalmazza, megkönnyíti a szolgálat ellátást és csökkenti az adminisztrációs terheket. Végezetül a vállalkozó szellemű résztvevőkön mutatták meg a mozgáskorlátozó eszközöket.