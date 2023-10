Győrben is reneszánszát éri a vinyl. Többezer használt és új lemez, de sok kazetta, CD és DVD is várta a zene szerelmeseit szombaton a Széchenyi István Egyetem aulájában, a 24. Győri Lemezbörzén. Az asztloknál nem csak holmi, sok információ is gazdát cserélt szakszerű lejátszó ápolásról, vagy ritka zenei kincsek feleléléséről. Aki most lemaradt, a Mikulásban még bízhat, mert december 9-én újra lesz alkalma válogatni az asztalok zenekínálatából.

Fotó: Bella Péter