Egy régóta fennálló önképzavar vagy egy súlyos baleset utáni helyreállítás hozzájárulhat a későbbi boldog és kiegyensúlyozott élethez. Az alábbi cikkben olyan sebészeti módszereket mutatunk be, amelyek visszaadhatják a testi és lelki jólétünket.

Tekinthető rehabilitációnak

Egy jelentős önbizalomhiány esetében a pszichoterápia önmagában nem mindig segít. A terhességet követő megereszkedett alhasi bőr vagy az elálló fülek – különösen gyerekeknél – erősen megkeseríthetik a mindennapi életet, mivel önképzavart eredményezhetnek. Az is előfordulhat, hogy súlyos sérülés következtében elkerülhetetlenné válik az orr- vagy arcplasztika. Ilyenkor egy rekonstrukciós beavatkozás akár az életmentő műtétet követő rehabilitációnak is tekinthető, hiszen visszaadja az ember önbecsülését.

A mozgás öröme

A mellnagyobbításhoz képest kevésbé ismert, ha valaki mellkisebbítést szeretne. Az eljárást azonban számos komoly mozgásszervi probléma is indokolhatja. Ilyen lehet például a rendszeres hát- és gerincfájdalom, ami akár a váll, akár a térd irányába is kisugározhat, ez pedig különösen megterhelő lehet, ha valaki rendszeresen sportol. Amennyiben teljesülnek az előírt feltételek, erre a beavatkozásra társadalombiztosítási támogatást is lehet kérni. Előfordulhat, hogy egy szerencsétlen balesetet követően nélkülözhetetlenné válik a felsőszemhéj-plasztika. Ennek az eljárásnak nemcsak szépészeti okai lehetnek, a probléma ugyanis nagyfokú látászavart is okozhat. Mindez komoly hatással lehet az életminőségre, ezért orvosi indoklás esetében a NEAK támogathatja bizonyos szemhéjplasztikai műtétek elvégzését.

Búcsú a túlsúlyól

Elképzelhető, hogy túlsúly esetén a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás ellenére sem sikerül a testsúlyvesztés. Ilyenkor jelenthet megoldást a gyomorszűkítés, amely szív- és érrendszeri megbetegedések, meddőség vagy akár cukorbetegség kialakulását is megelőzheti. Az is lehet, hogy a túlsúly a gyermek- kor óta fennáll, és a többszöri sikertelen diéta sem hozott változást. Ez utóbbi esetben a plasztikai eljárásnak akár traumagyógyító hatása is lehet.

Forrás: Diéta és Fitnesz