– A szeniorörömtánc egy közösségi mozgásforma, ahol nincs szükség előzetes tánctudásra vagy partnerre. Igyekszem a táncosaimnak mindenféle stílust bemutatni a modern tánctól a popig, és a koreográfiát is az igényekhez igazodva állítom össze. Az örömtánc nemcsak sporttevékenység, hanem agytorna is.

Késlelteti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulását, valamint megelőzi a depressziót. Remek edzésforma az egész testnek, fejleszti a koordinációs és az orientációs készségeket, de javítja az élet minőségét is azzal, hogy sokkal jobb kedvvel térnek haza a táncosaim – kezdett bele Rabi-Horváth Andrea, aki Fertőszentmiklóson, Lövőn, Beleden, Nemeskéren és Babóton tart órákat.

Rabi-Horváth Andrea 2019-ben kezdett el a mozgásformával foglalkozni, amikor a fertőszentmiklósi önkormányzat felkereste a lehetőséggel. – Mindig is szerettem emberekkel foglalkozni. Szociális­munkás-diplomám van, a mesterdiplomámat közösségi és civil tanulmányok szakon szereztem, és négyéves korom óta táncolok. Ezeket szerettem volna ötvözni, így örülök annak, hogy a szeniorkorosztálynak oktathatok táncot. Célom, hogy minél több idős személyt megmozgassak, és megelőzzem, csökkentsem az elmagányosodást – mondta el a táncoktató. Hozzátette, szuper együttműködő csoportok jöttek létre, a tagokkal az órákon kívül is tartják a kapcsolatot. Ráadásul rendszeresen járnak fellépésekre és versenyekre is.

– A közelmúltban nagy álmom valósult meg a szenior­örömtánc-találkozóval, az összes csoportom részt vett rajta. Hagyományteremtő céllal rendeztük meg, és a visszajelzések alapján tudom, hogy lesz folytatás. A mozgás és az egészségfenntartás mellett fontos az összetartó közösség is – fűzte hozzá.