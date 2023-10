Smuk-Németh Kitti már akkor elmondta érdeklődésünkre, hogy az Oktoberfest hangulatát is megidézik majd ősz elején.

A szombati Káposztafesztivál után el is jött az idő, ezúttal a helyi kultúrház udvarára várták a szórakozni vágyókat.

A szervező kiemelte: két féle, egy magyar és egy dán sörrel készültek. Az egyébként ingyenes programon a csapolt sörök mellett kolbászt, csülköt, perecet is lehetett kóstolni. Többen is bajor népviseletbe öltöztek az alkalomra. A Mosonszentmiklósi Fúvószenekar szórakoztatta az érkezőket, de az est folyamán sörjátékok is várták a csapatokat.