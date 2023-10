Zelenak János elmondta hogy az elmúlt években robbanás szerűén megélénkült a hazai szauna kultúra. – 2016-óta a rendszeresen szaunák száma évről – évre megduplázódik Magyarországon. Egyre többen keresik a profi szeánszokat is. Baráti társaságok közös programként járnak szauna szeánszra, ráadásul a következő reggelen itt másnaposság helyett energiával telve ébrednek. A hazai mesterek is egyre jobbak, már a világ élmezőnyében is vannak magyar szakemberek.