Rekordszámú részvétellel zárt az Országos Erdészeti Egyesület pályázata, amelyben a legkedveltebb hazai erdei kerékpárutat keresték. Az Év Erdei Kerékpár­útja megtisztelő címet idén a szolnoki Széchenyi Parkerdő és Ökoturisztikai Központban található útvonal nyerte el. A jelöltek közül szakmai zsűri választotta ki azt az öt útvonalat, melyekre a közönség az egyesület közösségi oldalán szavazhatott. A szolnoki útvonal meggyőző fölénnyel, 1472 vokssal lett az első helyezett. A nyertes út 1026 méter hosszú és a parkerdő kocsányos tölgyei alatt vezet. A másik két dobogós helyezett a Farkasgyepű–Bakonybél közti kerékpárút, valamint a Pilisi Parkerdő egyik útvonala lett. A versenynek vármegyénkből is volt indulója. A Soproni Park­erdő népszerű mountain bike pályája – a „Zselici csillagok útján” kerékpárúttal egyetemben – ugyan nem került be a legkedveltebb három szakasz közé, de a 10 és fél kilométeres, 300 méter szintkülönbséget is tartogató szakasz kiváló őszi célpont lehet a hegyikerékpározással még csak ismerkedők és a rutinos mountain bike-osok számára is. A Lővér Kempingtől induló útvonal teljes hosszában információs táblák segítik a tájékozódást és informálnak az előttünk álló szakasz nehézségéről.