Győr–Pannonhalma–Győrújbarát–Győr útvonalon bringáztak a múlt hétvégén a rendőrök. A széllel jócskán meg kellett harcolniuk, de ez még inkább erősítette azt a szellemiséget, melyet Kovács Tibor is mindig képviselt.

– Sosem mondott le túrát, nem számított, hogy fújt a szél vagy esett az eső, számára mindig a sportérték volt a legfontosabb – mondta el Majorné Bajnok Eszter rendőr százados, a túra szervezője. – Tibor 1998-ban lépett be a rendőrség kötelékébe. Sporttisztként az egész megyében figyelt a kollégák fizikai felkészültségére. Mindenki egészségét a szívén viselte. A különböző versenyekre is ő készített fel és mindig el is kísért minket, hogy a helyszínen biztathasson.

A megemlékező kerékpártúra Győrből indult Pannonhalmára, ahol Kovács Tibor életét vesztette. Itt a csapat tagjai megemlékeztek kollégájukról, majd rövid pihenő után felkeresték a győrújbaráti temetőt is, ahol Kovács Tibort örök nyugalomra helyezték.

– Mindenkinek van egy vele kapcsolatos története, melyeket fel is elevenítettünk a kiránduláson, egyik kollégám, Koller József ráadásul abban a pulóverben érkezett, melyet majd két évtizeddel ezelőtt Tibortól kapott.

A kerékpározó rendőrökhöz csatlakozott az elhunyt Kovács Tibor felesége is.

Fotó: Nagy Gábor

Majorné Bajnok Eszter elmesélte, hogy ő 2001-ben még kezdő rendőrként találkozott először Kovács Tiborral.

– A folyosón meglátott, és rám kiáltott, hogy „neked jönnöd kell a rendőrnőversenyre”. Először nem tudtam hova tenni a dolgot, ráadásul kezdőként nem is éreztem úgy, hogy alkalmas lennék arra, hogy a győri rendőrséget képviseljem egy ilyen megmérettetésen. Tibor biztatására végül mégis elindultam, nagyon sokat jelentett, hogy nemcsak felkészített a versenyre, de el is jött velem. Végül harmadik lettem.

A megemlékező rendőrökkel tartott Kovács Tibor felesége is, aki nagyon hálás volt a közös megemlékezésért, örül, hogy ennyien szerették a férjét.