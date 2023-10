Október 28-án Sarródon, a Lászlómajorban Majorsági Napot rendeznek. Zenés programok, Kolompos Mulatság, Galaxy koncert, Fajkusz Banda, vásári komédiázás, bábelőadás, táncház - a Fertő-Hanság Nemzeti Park szemléletformáló élményprogramjai várják az érdeklődőket. Az ide látogatók magyar szürkemarha gulyást is kóstolhatnak, Szélkakas népi játszóház is lesz a kicsiknek, illetve kézműves foglalkozások vagy akár saját rovarhotel készítésére is lehetőség nyílik.