Győr-Moson-Sopronból négyen neveztek: Buzásné Kata Nyúlról, Finta-Menyhárt Anna Mosonszentmiklósról, Kovács Éva Pannonhalmáról és Szűcs Györgyné Györgyi Mosonmagyaróvárról. Sikerült egy külön- és egy közönségdíjat is bezsebelni.

A közönség kedvence a Harmatos Liget

Közel ezer évelő növény pompázik kora tavasztól az első fagyokig a Harmatos Ligetben. A mosonszentmiklósi Finta család 2021 februárjában kezdte kialakítani mára csodás kertjét.

– Egy üres telket vásároltunk, mely korábban lucernával volt bevetve. Ez adott is munkát, hiszen nehezen tudtuk a gyökereket eltávolítani – kezdte a csodakert történetét Finta-Menyhárt Anna, aki mint mondta, gyermekkora óta imádja a növényeket, és autodidakta módon fejlesztette tudását a kertészkedésről.

Mindent saját kezűleg

– Havonta megfordulok a nagyobb környékbeli kertészetekben, és mindig vásárolok valamilyen növényt, sokszor mentek is meg. A 2.316 négyzetméteres kertünkben közel ezer-féle évelő, több tucat örökzöld, tizennyolc gyümölcsfa, több, mint 10 díszfa, valamint haszonkert található. Mindent saját magunk készítünk a férjemmel, az ágyások kialakításától a növények gondozásáig, a kerti tó után most egy kerti kiülőt is kialakítottunk. A kert teljesen vegyszermentes, egyáltalán nem permetezünk – avatott be a háziasszony, aki nemcsak ültetni szeret, hanem metszi is fákat. Kiemelte: a globális felmelegedés érezteti hatását, új és új kártevők jelennek meg, és egyrészt öröm, hogy a banán és fügefa is jól érzi magát a mosonszentmiklósi kertben, ugyanakkor elgondolkodtató is ez. Anna arról is szólt, hogy műtrágyát sem használnak, önmagával mulcsozzák a területet, a növényekről levágott hulladék visszakerül a talajra, így a kerti és konyhai zöldhulladék képez talajtakaró réteget, s egyben tápanyagot is biztosít a kert számára.

Élőlények a fókuszban

– Rendkívüli figyelmet fordítunk a biodiverzitás megőrzésére, a talajéletre, a beporzó rovarokra, madarakra. Mindezt számos élőhely, etető, itató, odú és rovarhotel kialakításával is igyekszünk elősegíteni. Két kisfiú büszke szüleiként elsődleges számunkra, hogy környezetünk minden élőlény számára örömteli életet biztosítson – fűzte hozzá az édesanya.

A Harmatos Ligetet (melynek élete a Facebookon is követhető) a versenyen közönségdíjjal jutalmazták.

Különdíj a nyúli édenkertnek

- A mi házikertünk mindössze 300 négyzetméter, de rengeteget ad a család asztalára - emelte ki Buzás Tiborné Kata.

Különdíjas fenntartható kert - A nyúli Buzásné Kata a társításban hisz, amit az üvegházban is alkalmaz. Fotó: Csapó Balázs

- Tizenhárom éve kezdtük el a gondozását, mert eleinte csak pihenésre használtuk. Korábban sosem műveltünk kertet, belvárosi életet éltünk. Aztán valami átfordult, és saját kútfőből gondolva úgynevezett “permakulturális” rendszerben kezdtük a kert megújítását. Szalmatakarással és földre szórt bio “hulladékkal”, szerves trágyával felturbóztuk. Talajforgatás nélkül értük el, hogy a kertünkben minden megterem, nagyobb erőfeszítés nélkül - emlékezett vissza a kezdetekre a nyúli versenyző.

Növények összhangban

- Hiszem, hogy a gazda szeme hizlalja a gyümölcsöt, zöldséget. A vacak, kemény, gyenge minőségű földből egy magas humusztartalmú termő kertet varázsoltunk. Helyet kapott egy 50 négyzetméteres üvegház, pince, 5 gyümölcsfa, mogyoróbokor, gyöngyvirág, ibolya, rózsa és sok paprika, paradicsom, zöldségek, fűszernövények, eper, krumpli, uborka, zeller - mutatott körbe a kertben Kata.

Technikájuk egyszerű, társítanak: A paprika alatt elfér a zöldségzöld, a zeller, a dinnye és az uborka a kiskerítésen. A teraszt egy kihalt ringló köré alakítják minden évben, melyet a vödrös paprikák, fügebokrok és ribizlibokor zár körbe.

Új élet a fákon

- A kihalt ringló törzsében minden évben fakopáncs és feketerigó költ, ezért nem vágjuk ki. Ha látom, hogy a szilvafán kukaccal a szájában türelmetlenkedik a madár, akkor bevonulunk, hogy etetni tudjon - részletezte.

A szilvafa alatt a gránátalma is elfér, a szabadföldi paprika és paradicsom között pedig bújik a krumpli, a hagyma, a retek, saláta.

- Magaságyásokban a fűszernövények vannak a paprika alatt, hogy egy helyen több fajta megteremjen. Az üvegházban ugyanígy, csak ott meg sem fagynak a telelők, mint retek, saláta, sóska, petrezselyemzöld. Igyekszünk a pihenés és hasznosság jegyében termelni meg mindent - emelte ki Kata.

- Ez az édenkert még a 82-es zaját is felfogja, tele vagyunk madarakkal, csicsergéssel. A 40 éves óriás tuján költenek a galambok és permetezni sem kell soha, hiszen a rigók, fülemüle, fakopáncs elvégzi ezt a feladatot is.