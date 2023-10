A sportpályára várták szombaton a nagyszentjánosi családokat. A tökfesztiválon nem csak lámpást faragni lehetett, de karkötők és csillámtetoválások is születtek, és célba dobás mellett tökmag pöckölésben is megméredzkedhettek a kicsik és nagyok. Aki ügyes volt ajándékkal gazdagodott, de lufiállatkát is sokan vihettek haza. De nem csak a legifjabb korosztály találta meg a szórakozását, a nyugdíjas klub is műsorral készült az alkalomra, este pedig a BigLui Band zenélt a vendégeknek.