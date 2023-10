A szabályozás szerint magánterületen a tulajdonos, közterületen pedig az önkormányzat feladata az irtás. Prohászka Andrea, a Tutti kft. ügyvezetője lapunknak elmondta: az élelmiszergyártó tevékenységnél különösen odafigyelnek az üzem fertőzésmentességére, a kártevő-mentesítést a jogszabályok szerint végzik. Az erre fordított összeg évről évre növekszik. De nem kisebb kihívás a magánházak megóvása sem. Keresztesi Norbert soproni egészségügyi gázmester tájékoztatása szerint a rágcsáló három dolgot keres: élelmet, fészkelő- és búvóhelyet. Ahol ezek adottak, oda fészkel. Előszeretettel keresi a lakatlan épületeket, és 2–3 kilométert is bejárhat táplálékért, így könnyen találkozhatunk velük.



Keresztesi Norbert magánházakban és cégtelepeken is irtja a kártevőket. Véleménye szerint elsősorban az emberi tevékenységgel járó szemét és rendetlenség vonzó a rágcsálóknak.

Fotó: Szalay Károly

– A városokban a csatornarendszer a rágcsálók bázisa, onnan mennek szerteszét, de pincében, padláson, bárhol meg tudnak telepedni. A patkány tud nagyobb károkat okozni szigetelésben, vezetékekben, akár vízvezetékben, a lakásba is bejut, és meglehetősen magas fertőzésveszélyt jelent – hívta fel a figyelmet Keresztesi Norbert.

Fontos, hogy az ételmaradékot ne húzzuk le a vécén, mert a szagminta, amit hagy, felinvitálja a patkányt a csatornából. A szakember azt mondja, heti egy-két alkalommal hívják ilyen esethez, amikor a csészéből jött fel a kártevő. – Ha ilyen történik, akkor többszöri lehúzás után hipó- vagy klórszármazékot érdemes beleönteni, így ha fel is jönne, a vegyszertől visszariad.

Komposzt a jó koszt

Falusias közegben az ősz beköszöntével húzódnak be lakott területre a kertekből, szántóföld széléről a rágcsálók.

– Ha épületet találnak, birtokba veszik, ott telelnek át, és akár szaporodnak is télen. Ilyenkor csak olyan ablak legyen nyitva, amin van szúnyogháló, azon kisebb eséllyel megy be a patkány, de ha átrágná magát, akkor legalább nyoma van.

A gázmester azt mondja, az udvarokra nagyon érdemes odafigyelni, fa- vagy téglarakás, zöldhulladékkupac is vonzó lehet a nem kívánt látogatóknak.

– Nem szabad búvóhelyet biztosítani számukra. Ha diófánk van, akkor sűrűn össze kell szedni a termést, a kutya- és macskatáp lehetőleg elzárva legyen. A kisgyermek homokozóját is érdemes letakarni éjszakára, mert ha a patkány belemászik, veszélyes lehet a fertőzés kockázata miatt.

Érdemes a növényzetet felnyírni, mert az átláthatóbb és tisztább terület kevésbé kedvez a patkánynak. Különösen csábító lehet a mostanában oly divatos komposzt is a rágcsálóknak.

– Ahány helyen járok, mindenütt mondom, hogy szüntessék meg. De a madáretetőből kipotyogó mag is elég neki, sőt, még második emeleti etetőben is láttam már.

Irtószerek

Keresztesi Norbert szerint a riasztók ideig-óráig működnek, utána semmit sem érnek. – Legyen az ultrahangos vagy illóolajos, a végső megoldás, hogy be kell fogni vagy meg kell mérgezni. A befogó csapdák egérre hatékonyak, a patkány már óvatosabb.

A mérgek alapja általában búza, és vegyítik véralvadásgátlóval. Más rágcsáló nemigen szokta megenni, olyan illat­anyaga van, amely a patkányokat, egereket vonzza. Ellátták ezeket olyan ízanyaggal, ami nagyon keserű. A patkány és az egér ezt nem érzékeli, de a többi állatot visszatartja. A boltokban kapható mérgekről azt mondja, egérre talán alkalmasak, a patkányhoz viszont kevés a hatóanyaguk, sőt, olyat is olvasni, hogy a kis mennyiségű mérgekkel inkább csak ellenállóvá tesszük a rágcsálókat. – Az irtással foglalkozó szakemberek erősebb mérgekkel dolgozhatnak a bolti szereknél. Zárható dobozban helyezzük ki ezeket.

Természetesen ragadozókkal

– A természet talált ki tökéletes ellenszert, akik ingyen dolgoznak nekünk – mondja Győrig Előd, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi titkárhelyettese. Tanyasi, mezőgazdasági területhez közel érdemes a vadmadárállományt segíteni a biológiai védekezésképpen ülőfák telepítésével. De maguk is kihelyeztek a megyében 140 vércseládát, ahonnan kék és vörös vércsék, valamint baglyok végzik hatékonyan a gyérítést.

Mihályi Ernő vadászgörényekkel és kutyákkal vállal irtást. Közlése szerint a hatás fenntartásáért mérget is szoktak kihelyezni, nem teljesen vegyszermentes az eljárás. Így jó időre meg lehet szabadulni a kártevőktől.