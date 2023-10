A Széchenyi-egyetem évek óta csatlakozik a Kutatók Éjszakája programsorozathoz, melynek részeként ismét nagy sikerrel hirdette meg a fiatalabb korosztálynak a Kiskutatók Akadályversenyét is. A résztvevők közelebb kerülhettek a tudományhoz és a kutatások világához. Az esemény fontos célja a pályaorientáció és az egyetem bemutatása volt a középiskolások és általános iskolások számára. A játékos feladatok mellett a diákok betekintést kaptak a győri campus modern laboratóriumaiba és előadótermeibe. A kis kutatók a vetélkedőn állomásról állomásra haladva tanulhattak többek között a járműdiagnosztikáról, a 3D nyomtatásról, az evolúcióról és az egészséges táplálkozásról szakértők előadásában.

Dákainé Pusztai Rita osztályfőnök az informatív és szórakoztató program miatt hozta el kilencedikes osztályát a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégiumból. Fotó: Adorján András - SZE

A rendezvény a pedagógusok és a gyerekek körében is egyaránt népszerű, itt a kicsiktől a nagyokig mindenki tanulhat valami újat. „A programot megelőzi a híre, csupa jót hallottam róla, és úgy gondoltam, hogy az osztályom jól fogja érezni itt magát, hiszen nagyon érdeklődőek és nyitottak mindenre. Mindamellett, hogy szórakoztató, hasznosnak is tartom, mivel ez a rendezvény kiváló alkalmat ad arra, hogy a diákok minél több itt zajló izgalmas kutatással és tudományterülettel megismerkedjenek” – húzta alá Dákainé Pusztai Rita, a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium egyik kilencedikes osztályának osztályfőnöke, aki most először látogatott el diákjaival a Kiskutatók Akadályversenyére.

A Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola 7.a osztálya lelkesen érkezett a Kiskutatók Akadályversenyére. Fotó: Adorján András - SZE

Középiskolások mellett általános iskolás osztályok is szép számmal vettek részt a rendezvényen. „Úgy gondoltuk, hogy a Kiskutatók Akadályversenyén való részvétel egy remek közösségépítő program az osztálynak, ahol mindenki megtalálhatja az érdeklődéséhez közel álló témát. Mindez a pályaorientációban is segítheti a diákokat, hiszen itt több szakterületbe kapnak betekintést, ami irányt mutathat nekik a későbbiekben. Ez hetedik osztályosok esetében különösen aktuális” – hangsúlyozta Mecséri Krisztina, aki a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola 7.a osztályával érkezett a programra.

A vetélkedőn 15 csapat versengett egymással három kategóriában. A dobogósok díjait a Széchenyi-egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar dékánja, dr. Horváth Balázs adta át.