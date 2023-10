Bartók Ferenc atya, bencés szerzetes a ménfőcsanaki Szent Kereszt-plébániatemplom körüli temetőről elmondta, évi ötven-hatvan konténer hulladékot is el kell szállíttatniuk, ami tetemes költség a gyülekezetnek. Sokat segíthetnek a temetőlátogatók, ha haza- vagy a legközelebbi szelektív gyűjtőig viszik a mécseseket.

Téten megkérték az evangélikus temetőbe járókat, ha lehet, a temetéseken csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak a távolabbi hozzátartozók, mert annyi önkéntes munkát és költséget jelentenek a hatalmas koszorúk elszáradásuk után. Vladika Zsófia, a gyülekezet lelkésze elmondta, 150 ezer forintba került tavaly a mécsesek elszállíttatása.

– Senkinek nem tilthatunk semmit, nem vagyunk hatóság, ez kérés, hogy tudatosodjon az emberekben, környezetvédelmi szempontból és a gyülekezetre nézve is nagy terhet ró a sok dísz. Az emlékezés méltóságán pedig nem változtat. Tévhit, hogy a kuka fekete lyuk, ami mindent elnyel! – teszi hozzá a lelkész asszony.

Fotó: Csapó Balázs

Koncz Nóra, a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület vezetője azt mondja, ahogy másutt, a sírkertekben is a legnagyobb gond az egyszer használatos műanyag: akár a gyertyákon vagy a koszorúkon lévő dísz formájában. Egy csomó természetes anyagot is beszennyezünk velük, így már nem lesz lebomló, nem lehetne a komposztba tenni. Már az is jó, ha többször használjuk, nem kerül egy alkalom után a szemétbe.

Nóra szívének az üvegmécses kedves, élő lánggal.

– Mi a gyerekekkel szoktunk készíteni kis üvegből mécsest, és miután kijöttünk, elmondtuk az imádságainkat, hazavisszük. Az elektromost is érdemes hazavinni, és nem itt hagyni, hogy kikezdje az időjárás.

Fontos tudni, hogy az üveg teljes egészében újrahasznosul, tehát egy befőttesüvegből kapunk egy új befőttesüveget, míg a műanyag esetében alig harmadát ha kiteszi egy palacknak a régi alapanyag. – A maradék gyertyákból is önthetünk újat, akár otthon is. Ahogyan az adventi koszorút is újra és újra díszítjük, a temetői koszorúinkkal is tehetjük ugyanezt.

Némethné Régi Eszter győrszemerei virágkötő azt mondja, nem véletlenül a szezon virága a krizantém, jól bírja a fagyot, tartós, nem is kell drótozni sem, és hazai termelőktől is beszerezhető. Ha nem celofánnal, hanem papírban kérjük – hiszen úgyis kibontjuk, mielőtt elhelyezzük –, az a legzöldebb döntés.

– A legkörnyezetkímélőbb szerintem a mohaalapú koszorú. Már nem dróttal, hanem cérnával kötik az alapot, lehet száraz díszest választani, lebomló jutaszalaggal. Vagy van fagytűrő kerámia- vagy betontál, amit egész évben rajta lehet hagyni.

A régi fröccsöntött műanyagot kiszorulni látja a piacról, a mostani jó minőségű selyemvirágokat viszont haza lehet vinni lemosni, és utána visszatesszük a sírra, elég tartósak, tapasztalata szerint több szezont is bírnak.

A Győri Hulladékgazdálkodási Zrt. kérdéseinkre azt írta, a győri köztemetőkben kísérleti jelleggel biztosított a szelektív hulladékgyűjtés. Környezeti és természetvédelmi szempontok szerint az a fő cél, hogy a zöldhulladék és az egyéb anyagok ne keveredjenek. Többéves tapasztalat, hogy a kegyeleti időszakban 100 ezer kilogramm temetői hulladék érkezik a hulladékkezelő központba, ami duplája az év más hónapjaiban mérteknek.