Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi hallgatókra is, és olyan programokat szervez számukra, amelyek hozzájárulnak mentális jóllétükhöz.

Elsősorban az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak ösztöndíjas hallgatóit szeretné megszólítani a kanadai Andrew Lee több alkalmas programsorozatával, melynek célja, hogy a Széchenyi-egyetemen nemzetközi katolikus közösség jöjjön létre, felhasználva a kereszténység kultúrákon átívelő erejét. Az atya a Borromeo Szent Károly Papi Testvériség és a 20. században Olaszországban alapított Közösség és Felszabadulás nevű egyházi mozgalom tagja, és munkája részeként több éven keresztül Magyarországon tevékenykedik. „A fiatalok jelentik a társadalom és az egyház jövőjét, ezért fontos, hogy időt és energiát szenteljünk arra, hogy a hitben vezessük őket, és megosszuk velük a hit szépségét. Nagyon izgatottan várom, hogy megismerjük egymást a hallgatókkal, együtt haladjunk a keresztény felnőtté válás útján, és megosszuk egymással ezeket a fontos egyetemi éveket” – húzta alá.

Az egyetem Alumni és Wellbeing Igazgatósága, Nemzetközi Programok és Alumni Központja, valamint az egyetemi lelkész, Simon Dávid közös szervezésében az őszi félév során Lee atya összesen nyolc alkalommal látogat el a győri intézménybe, hogy találkozzon a hallgatókkal, és Luigi Giussani atya írásairól tartott közös beszélgetést követően istentiszteletet tartson nekik a győr-révfalui templomban, majd vacsorára invitálja őket. Ezekre a szombati alkalmakra nemcsak a nemzetközi, hanem azokat a magyar hallgatókat is várja, akik szívesen csatlakoznának az angol nyelvű keresztény egyetemi közösséghez. Mivel az alkalmak kötetlenek és nem épülnek egymásra, ezért bármely találkozón részt vehetnek az érdeklődők.

„A keresztény ösztöndíjasok részéről kiemelkedő a kapcsolódás iránti vágy, és szomjazzák a keresztény közösségben való aktív jelenlétet. Ezek a fiatalok hazájukban gyakran kirekesztést és üldöztetést éltek át a vallásuk miatt, ezért számukra még örömtelibb, hogy itt szabadon megélhetik a hitüket. Amíg ez számunkra természetes, addig számukra kincs – mindez hozzájárul a mentális jóllétükhöz is” – mondta el Páliné Nyiri Sylvia, a Nemzetközi Programok és Alumni Központ Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak intézményi koordinátora.

„Az a tapasztalatunk, hogy a nemzetközi hallgatók részéről óriási a nyitottság és az igény a közösségi élményekre. Emiatt is öröm számunkra ez a programsorozat, amelynek során a fiatalok a hit révén kapcsolódhatnak egymáshoz. Ez a magyar hallgatóknak is remek lehetőség, hogy jobban megismerjék külföldi társaikat” – mondta el Vajóczki Rita, az Alumni és Wellbeing Igazgatóság munkatársa. A Nemzetközi Programok és Alumni Központja mellett az Alumni és Wellbeing Igazgatóság is azon dolgozik, hogy a nemzetközi diákokat is bevonja a wellbeing programokba, melynek első lépéseként igényfelmérést terveznek köztük a közeljövőben, hogy a szükségleteiknek megfelelő lehetőségeket tudjon biztosítani számukra az intézmény.

A közösség nem szűnik meg a nyolc alkalmat követően sem, mivel Lee atya igény szerint a későbbiekben is programokkal készül a fiatalok számára. Mindemellett az Nemzetközi Programok és Alumni Központ a félév során további programokkal várja a Keresztény Ösztöndíjas hallgatókat: hetente részt vehetnek a Menedzsment Campuson tartott Biblia foglalkozásokon, és bekapcsolódhatnak a Dorcas Projectbe, ahol jótékonysági akció keretében horgolhatnak a keresztény fiatalok takarókat a rászoruló gyermekek.