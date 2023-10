Évek óta erős és összetartó közösség jellemzi Petőházát, amire a Közösségi Ház mellett az önkormányzat és a helyi egyesületek is nagy hangsúlyt fektetnek. - Itt volt az ideje egy nagyszabású rendezvénynek, amivel nem csak a jubileumnak állítunk emléket, de a közösségnek is megköszönjük a rengeteg időt és energiát, amit a település életébe fektetnek. Utólag elgondolkoztam azon, hogy olyan sok embert vontunk be a rendezvényszervezésbe, hogy már a készülődés összehozott minket - fűzte hozzá Czobor László, a Közösségi Ház vezetője. - Petőháza dinamikusan fejlődő település, és az új telkek kialakítását követően, azaz az utóbbi évtizedben rengeteg fiatal telepedett itt le. Nekünk a célunk az, hogy az itt élő fiatalokat és gyerekeket a közösségi élet szépségére neveljük, amivel nem magunknak szeretnénk hasznot húzni sokkal inkább azt szeretnénk, ha maguktól összetartanának.

A szervezők hozzátették, a jubileumi ünnepségre már május óta készültek, és igyekeztek minden korosztályt megszólítani. - A 14-18 éves korosztálynak is próbáltuk megszólítani a rendezvényszervezés közben. Végül tizenhárom fiatal rendszeresen jött segítenek, de a történetben az a szép, hogy azóta annyira összecsiszolódtak, hogy terveznek megalapítani egy klubot. A találkozókat kéthetente szeretnék megtartani a könyvtárban, ahol társasjátékoznak, összegyűlnek és beszélgetnek. Ráadásul az október 23-i műsorban velük tervezünk közreműködni - örvendezett Csiszár Renáta.

Ugyan a helyi Sportegyesületnek nem pontosan most volt a fennállásának az évfordulója, de felújítási munkálatok miatt egybekötötték a két jubileumi rendezvénnyel, ami hatalmas sikert aratott. Délelőtt a Sportegyesület különböző játékokkal és sportokkal várta az érdeklődök a futballpályán. A nap folyamán a Közösségi Házban, illetve annak környékén óriás játékok várták a kicsiket és nagyokat egyaránt, de volt több kiállítás is, utcabál és retro diszkó zárta az estet.

- Felkutattuk azokat az embereket emlékezet vagy írásos emlékek alapján, akik korábban, az 1947-ben alakult Sportegyesület valamelyik ágazatában aktívan részt vettek. Őket is meghívtuk a rendezvényünkre, hogy közösen emlékezzünk. Az egyesületnél jelenleg futball és teke sportág van, de korábban volt kosárlabda, kézilabda és röplabda is, amit a hölgyek és az urak egyaránt űztek. Végül mintegy háromszáz meghívót küldtünk ki, és nagy örömünkre több mint a fele elfogadta a meghívásunkat. Fantasztikus érzés volt látni az idősebbeket, akik jöttek és úgy csicseregtek egymással, mint amikor még aktívan az egyesületnél sportoltak. Látszott az arcukon a boldogság és hogy jól érzik magukat - árulták el a szervezők a Sportegyesületről.

A szervezők végezetül elmondták, számtalan pozitív visszajelzés érkezett hozzájuk a jubileumi ünnepséggel kapcsolatban. - Az időjárás is kedvezett nekünk. A nap egy rövidke futással kezdődött, amin a vállalkozó szellemű lakosok mellett a település vezetői is részt vettek. Ezt követően kezdődtek a programok - fűzték hozzá.