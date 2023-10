Az iskolában kialakított virág­ágyások a szülők, tanárok és gyerekek összefogásának az eredményei, nekik köszönhetően valósulhatott meg az iskolakert.

– Ökoiskolaként működünk, a célunk azonban, hogy az örökös ökoiskolai címet is elnyerjük. Ahhoz, hogy ezt elérhessük, különböző vállalásokat kell teljesítenünk. Már régóta vártunk egy olyan pályázatra, amellyel magaságyásokra pályázhatunk, viszont eddig nem találtunk megfelelőt – mondta el lapunknak elöljáróban Maráz Kornélia iskolaigazgató. – Egy régóta dédelgetett álmunk vált valóra az ágyások kialakításával, melyhez a virágládákat az egyik szülőtől kaptuk. Hatalmas volt az öröm, a gyerekek lelkesen, kitartóan és hihetetlen energiával végezték a munkát. A kerti ágyások elrendezése a hetedikesek érdeme, az ötödik és hatodik osztály pedig a ládák feltöltésében szorgoskodott. Hozzáértő tanárok és szülők segédletével töltötték meg azokat trágyával és földdel – tette hozzá.

A gyerekek ne csak elméletben halljanak a kertészkedés szépségeiről, hanem a gyakorlatban is megtapasztalhassák.

– Jelenleg hat ágyásnak a helyét alakítottuk ki, amelyekből eddig háromba ültettünk növényeket, kettőbe virághagymák kerültek, egybe pedig madársóska. Tavasszal azok a növények jönnek, amelyeket közösen el is fogyaszthatunk. Tervben van a borsó, illetve a paprika- és paradicsompalánták elhelyezése. Mivel egyre inkább divatba jön az önellátás, a konyhakertek kialakítása és az az igény, hogy megtermeljük magunknak a zöldségeket, gyümölcsöket, ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az ezzel kapcsolatos hasznos tudást is megkapják a tanórák keretein belül. Ne csak elméletben halljanak a kertészkedés szépségeiről, hanem a gyakorlatban is megtapasztalhassák. A nagyok mellett a kicsik is nagyon lelkesek, igazán szeretnek tevékenykedni, mindannyian szorgalmasan kiveszik a részüket a munkából – zárta a beszélgetést.

A közösségi kert kialakítása mellett hamarosan egy kis kecskének, Gizellának is örülhetnek a gyerekek, akinek az érkezését már nagyon várják. A peresztegi intézmény igyekszik minden olyan gyakorlati tapasztalatot átadni a tanulóinak, amely a környezettudatos élethez elengedhetetlen.