– Magyaróváron 1921. október 9-én születtem, szegény családban, szüleim hatunkat neveltek. A mama befogott dajkának a húgaim, öcséim mellé. 19 évesen Budapestre kerültem, egy orvos családjához, ahol a gyermeknevelésben segítettem – kezdte történetét Irma néni.

Irma néni Zimmerer Albin mellett talált férjre és társra, akivel egy lányt és két fiút neveltek fel. Sajnos már régen megözvegyült, de így sem maradt magára: sok boldog pillanatban lehetett része az óvári idősek klubjában, ahová 26 esztendőn keresztül járt, egészen a tavaszi balesetig.

– A Margaréta Nyugdíjas Klubba is eljártam és az óvári idősek klubjába is. Azok voltak a legszebb idők, igazán gondtalanul éltem: verseket írtam, társaim születés-és névnapjára, ünnepekre. Ki-mit-tud vetélkedőkön is eredményesen indultam – büszkélkedett a néni, aki rögtön igazolta is mire gondot: ismert nótákat is átírt mókásra, amit gyorsan el is énekelt nekünk.

Természetesen megragadtuk az alkalmat, hogy a hosszú élet titkáról is kikérdezzük.

– Az első a hit Istenben és hogy erkölcsösen éljünk, de fontos az akarat, a munka szeretet, az optimizmus, mindig mindenben a legjobbat meglátni, továbbá vigyázzunk az egészségünkre – emelte ki az ötszörös nagymama, hétszeres dédnagymama.