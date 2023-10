Bár ezúttal is sikerült a zsákjába gyűjtenie egy-egy elejtett szemetet, azt mondja, a vandálkodástól talán már nem kell annyira védeni, mint pár éve. – Tavaly helyi jelentőségű, védett természeti területté nyilvánították ezt a részt, felújították az információs táblákat, tanösvényt alakítottak ki és kamerákat is felszereltek. Most a városrész számára feltöltődésre alkalmas hellyé vált, sokan sétáltatnak erre kutyát, üldögélni is jó itt, vagy nyáron hűsölni. Azóta szerencsére elvétve találkozunk szemeteléssel.

Az Év Fája versenyről elmondta, nem a szavazatok száma fejezi ki az értékét a fának. Egy ilyen országos megmérettetésen húsz fából bejutni a kilencbe és ott dobogós helyet elérni nagyon megtisztelő az egyesületnek, Győrnek is és a fának is.