239 önkéntes segítette a ház körüli munkálatokat a megyéből. – Volt hogy negyvenen gyűltünk össze. – mesélni Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatója. – A magyar Vöröskereszt megyei szervezetének oktatási szervezetnek van képzési feladata és egy hatalmas önkéntes bázisa, akiknek a felkészítése folyamatos. Itt Győrszemerén amúgy is példaértékű az alapszervezetünk munkája. Az eszménk és céljaink pedig találkoztak egy alkalmas ingatlannal. Az önkéntesek itt is tudnak aludni egy-egy képzés alkalmával, raktárbázist is kialakítottunk, és két tengerjáró – valamint egy irodakonténert is elhelyeztünk a telken.

Ezek jelentősége katasztrófahelyzetben értékelődik fel igazán, amikor minden mozdítható szükség szerint. Kun Szilvia elmondta, hogy nem csak képzési, hanem integrációs célokat is szolgál az épület, hiszen már két integrációs és egy menekültügyi program is működik a településen.