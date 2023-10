Több mint egy hete árulják a kegyeleti díszeket a piacokon és a temetők környékén. A megkérdezett győri árusok szerint még mindig a hagyományos, tobozos, fenyőágas koszorúk a slágerek. A fiatalabb korosztály azonban inkább a beültetett, figurával vagy mécsessel díszített oázisokat keresi, amik akár karácsonyig is kitartanak. Az árak az elmúlt öt évben hasonlóak, 3000–4000 forintba kerülnek az egyszerűbb, olcsóbb sírdíszek, de akadnak nagyobb, kidolgozottabb, több tízezer forintba kerülők is.

A virágárusok ilyenkor még szélesebb cserepes- és vágottvirág-kínálattal készülnek, hiszen a temetői növények királynője a krizantém és a drablé.

– A napokban sok volt az érdeklődő, de a vásárlással még kivárnak az emberek. Nézelődnek, érdeklődnek. Az enyhe idő miatt tartottak tőle, hogy az élő virágos kompozíciók még november elseje előtt tönkremennek. Hétvégén és jövő hét elején számítok a megszokott rohamra – mondta el lapunknak csütörtökön a győrújbaráti Nemes Zoltán őstermelő.

– Feleségem készíti a kegyeleti tálakat, koszorúkat és kosarakat, az alapanyagokat mi magunk termeljük meg. Az egyéb kellékek, mint a drót vagy a látványosabb dekorelemek ára minimálisan nőtt, emiatt emeltünk az árakon – tette hozzá.

Átlagosan 10 százalékkal kerülnek többe idén a temetői díszek.

Fotó: Csapó Balázs

Visszafogottabban költenek

Az őstermelő szerint nagyon eloszlik a vásárlói igény. – Van, aki nem nézi, mennyibe kerül, azt viszi, ami a legjobban tetszik neki. Sokan úgy vannak vele, hogy azok, akik már nem lehetnek velünk, megérdemlik az értékesebb és tartósabb tálakat, hogy ne csak néhány napig díszítse a sírjukat. Viszont egyre többen megfontolják, hol és mennyiért vásárolnak. Érezhető, hogy minden megdrágult, és visszafogottabban költenek mindenszentekkor az emberek – fejtette ki Nemes Zoltán.

Átlagosan 10 százalékkal kerülnek többe idén a temetői díszek, aminek legfőbb oka az infláció és az alapanyagok drágulása. Szabó Katalin szerint a piacon és a temetők környéki kisvállalkozóknál olcsóbb a koszorú, míg a virágüzletekben néhány ezer forinttal többe kerülnek. Győrben, az egyik mécseseket áruló sátornál az eladó szerint inkább a nagyobb és díszesebb üvegmécseseket választják a vásárlók, amiben később csak a gyertyabetétet kell cserélni.

Takácsné Edina és Szabadiné Papp Roberta, a nádorvárosi temető melletti Árvácska virágüzlet eladói szerint az idősebbek a fenyőágas díszeket, a cserepes krizantémot és a vágott drablét keresik inkább.

Fotó: Csapó Balázs

Összehasonlítják az árakat

Sopronban is többe kerülnek a tavalyinál a kegyelet virágai, a koszorúk és a sírdíszek. Az árusok azt mondják, emelkedtek az alapanyagárak, amit ők is kénytelenek követni.

– Mi átlagosan tíz százalékot emeltünk, de ahogy mondják a vásárlóink, máshol 20–30 százalékkal drágábbak a díszek. Szombathelyről járunk a soproni piacra, már lassan húsz éve. Nordmann- és nobilis fenyőkből dolgozunk, amik tartósak, és természetes díszítőanyagokat használunk. Vannak törzsvásárlóink, és ismernek minket a piacozók is. Úgy alakítjuk az árainkat, hogy a kisebb pénztárcájú vevőket is ki tudjuk szolgálni – mondta Horváth Miklósné, a szombathelyi Kiss-koszorúgyár munkatársa. Az az általános tapasztalat, hogy a koszorúkon nem spórolnak az emberek. – Inkább jobban körülnéznek és összehasonlítják az árakat, de nem vesznek kevesebbet, mint a korábbi években. A formát és a díszítést figyelik, hogy mi illik jobban a sírra. Annyi különbség azért van, hogy idén a tálak jobban fogynak, mint a koszorúk – tette hozzá. Az árskála méretenként 500 forinttal emelkedve 1500-tól 8000 forintig terjed.

Horváth Miklósné Szombathelyről jár a soproni piacra évtizedek óta koszorúkat árulni.

Fotó: Máthé Daniella

A közepes méretet keresik

Az árusok egyetértenek abban, hogy legtöbben a közepes nagyságú koszorúkat viszik, 2500–3500 forintért. A krizantém szálja 900–1000 forint, a cserepesért mérettől függően 1000–3000 forintot kérnek. A piacon vásárlók zöme visszajáró. Azt mondják, körülnéznek minden évben máshol is, de azért az árért, amit a virágboltban kifizetnének egy koszorúért, itt kettőt kapnak. A minőségben pedig nem látnak különösebb eltérést. Sokan már az elmúlt héten bevásároltak koszorúkból, mécsesekből, de mindig van, aki az utolsó pillanatra hagyja a beszerzést.