Negyven éve kezdődött a csallóközi Felsővámos (Horné Mýto) és Bogyoszló barátsága. A szép évfordulót szeptemberben Bogyoszlón ünnepelték meg a két település lakói. Ott vetődött fel a gondolat, hogy a községek fiataljait is bevonják és köztük is igyekeznek elmélyíteni a kapcsolatot. A felsővámosi Csemadok Alapszervezet vezetője, Dosztig Pál örömmel vállalta, hogy a felvidéki község részéről kezében tartja a szervezést. Bogyoszlót Póczik Zoltán, a helyi tánc- csoport vezetője képviselte. A fiatalabb korosztály találkozója Felsővámoson volt nemrégiben.

Úgy, ahogy 1983-ban, a bogyoszlóiakat most is Oláh Ödön ma már nyugalmazott iskolaigazgató fogadta. Az anyaországból érkező küldöttséget a Rábaköz Néptáncegyüttes utánpótláscsoportjának tagjai alkották, akiket köszöntött Almási Ernő, Felsővámos polgármestere is. A gyerekek előbb megnézték a tőkési Duna-ág mellett álló vízimalmot, ahol megtudták, hogy a terület a legnagyobb természetvédelmi besorolást kapta, mert ritka édesvízi szivacs él a víz mélyén, ezt Jacques-Yves Cousteau fedezte fel. A bogyoszlói gyerekek aztán a kultúrházban tartottak bemutatót, majd közös táncházba hívták a felsővámosiakat.