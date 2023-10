Térségünkben sok ezer gombafaj él, míg a világban sok százezer. A gombák országába több faj tartozik, mint a növényekébe és állatokéba összesen, mégis keveset tudunk róluk.

– Az volt a célunk, hogy platformunk minél részletesebben és szűrhetően tartalmazzon gombaleírásokat. Tegye egyszerűbbé az azonosítást és nyújtson segítséget azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt. A weboldalunkon megtalálható fajokat mintegy negyvenféle határozóbélyeg, tulajdonság alapján rendszereztük, amelyek segítségével könnyebb kiszűrni a keresett gombát – fogalmazott lapunknak Békefi Tibor, a Fortissima Fungus egyik alapítója a Kisalföld érdeklődésére. A platform a leírások, információk mellett térképes gombaszakértő-keresőt is kínál.

A platformon olvashatunk információkat gombásztúrákról és olyan eseményekre is rábukkanhatunk, amelyeken bárki részt vehet, hogy megismerkedhessen a gombák világával.

– Sokszor csak azt tudjuk egy-egy fajról, hogy például kolbász alakú a spórája, vagy hogy vörösfenyő mellett találtuk. Azonban a gyilkos galóca is lehet fehér színű, sőt, félre is vezethet, ha leszakad a gal- lérja vagy a bocskora a talajban marad. Nehéz az azonosítás, és ha tévedünk, azért akár az életünkkel is fizethetünk. Ezért fontos a tudásalapú, megfelelő gombakereső, ami irányba állít – tette hozzá Békefi Tibor alapítótársa, Borostyán Tímea.

Nemcsak finom, sokoldalú segítség is a gomba. Érdemes jobban megismerkedni vele.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: MW-Archívum

Fontos, hogy az otthoni azonosítás nem helyettesítheti a szakellenőri vizsgálatot. A weboldallal elsősorban tudást szeretnének átadni.

A gombákhoz számos innovatív termék is kapcsolódik, gondoljunk csak a gombákból készült csomagolóanyagokra vagy a gombatéglára, ami a napjainkban alkalmazott építőanyagok egyik alternatívája. Létezik gombabőr, amely az állati és a műbőr alkalmazását is kiválthatja.

Az alapítók szeretnék elérni, hogy a gombáról ne csak a bolti sampinyon jusson eszünkbe, hanem az a szerteágazó segítség is, amit a mindennapjainkban nyújtanak.

Hiszen képesek eltávolítani az óceánokból a szennyeződést, gombák nélkül nem lenne élet, nem bontaná le semmi a faleveleket és gallyakat. A fák rajtuk keresztül kommunikálnak, és az ízük is rendkívül változatos.

– Szeretnénk, ha minél többen fogyasztanák Magyarországon és korán megszeretnék a gyerekek, hiszen nagyon egészséges is. Ha pedig azt látják a fiatalok, hogy a felnőtteknek örömet szerez a gombászás, a természetben eltöltött idő, az apró dolgok felfedezése, akkor ők is megkedvelik majd. Vállalkozásunkkal közösséget szeretnénk építeni – szögezték le lapunknak.

A Fortissima Fungus előtt még rengeteg fejlesztés áll. Olyan információs központtá szeretnének válni, ahol a gombákkal kapcsolatos praktikus tudás és a tudományos ismeretek is megjelennek. Ehhez idő és rengeteg munka kell, de saját példáikon okulva hiszik, hogy a természet és a gombák szeretete elősegíti a tudatosabb gondolkodást, felébreszti a fenntarthatóbb élet iránti vágyat és a változás igényét.