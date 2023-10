Nehéz éven van túl a Pannonhalmi borvidék, de az országos szőlész-borász társadalomra is igaz ez

- tudtuk meg Pécsinger Jánostól, a hegyközség elnökétől.

- Az idei évjáratnak vannak nyertesei és vesztesei, fajtánként eltérő mennyiségeket szüreteltünk. Azonban a hegyközségben nagyon jó minőségű szőlőt sikerült mindannyiunknak betakarítani. Izgatottan várjuk a borkedvelő közönséggel együtt, hogy végre megkóstolhassuk az idei újborokat.

A szüret végével újabb izgalmas időszak következik a szőlészetek, borászatok életébe.

Ez az új szerelmek születése és a teremtések időszaka - szoktam mondani

- fogalmazott Pécsinger János

- Különleges tételeket várunk a fehér és a vörös tételeket tekintve is. Az első, az irsai, amit már palackozunk. Szenzációs lett, talán az eddigi legjobb, amit készítettünk. Illetve egy nagy vágyunk is beteljesülni látszik. Remek pezsgő alapokat szüreteltünk, terveink szerint az idei évjáratból jövőre már meg is kóstolhatjuk az első palackot - emelte ki.

Pécsinger János azt is elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára, hogy a Pannonhalmi hegyközség elnöke lehet, olyan elődök után mint dr. Vaszari László vagy Liptai Zsolt. -Nagy elődök és nagy munka áll előttünk. A borvidék 560 hektáron terül el, így a legkisebbek közé sorolják országosan. Viszont az ültetvények 78 százaléka 15 éven belül települt, így lendületesen fejlődő, friss és fiatal borászati koncepciókról beszélhetünk - fejtette ki.

A terület legnagyobb számban telepített fajtája az olaszrizling, amely a borvidék adottságait és múltját is meghatározzák. - A második helyen az irsai olivér szerepel. Ez azt is mutatja, hogy a helyi borászok felismerték, mi a jövő és hogyan fordul a piaci igény a könnyű, illatos - gyümölcsös borok felé - fűzte hozzá a hegyközség elnöke.

A borvidék megítélése egyre jobb, ezt jól bizonyítják a térségi boros rendezvények, illetve országos tekintetben is egyre jobb elismeréseket zsebelnek be a helyi pincészetek.

- Komoly szándékunk van a rajnai rizling fajtával. Azt szeretnénk, ha az országosan ezzel azonosítanák a Pannonhalmi borvidéket. Ehhez minden természeti adottságunk meg van és el is kezdtük a munkát a cél eléréséhez - emelte ki Pécsinger János, aki népszerű közösségi borukról a PH-értékről is beszélt podcast műsorunkban, valamint a fogyasztói szokásokról, trendekről.

Most a legbüszkébbek a Pannonhalmi Főapátság Pincészetére, akik idén elnyerték a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor Akadémia és a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége által adományozott Év Pincészete címre.