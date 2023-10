- A háború menetéről, lehetséges kimeneteléről, eredményeiről mindennap hallhatunk véleményeket, viszont sokkal kevesebb szó esik arról, hogy pontosan milyen okok vezettek hozzá és még kevesebb olyan beszélgetés vagy program van, amely ennek az ideológiai hátterét próbálja feltérképezni. Azt mindenki tudja, hogy 2022. február 24-én speciális katonai hadműveletet indított Oroszország Ukrajna ellen, amelyet azonban ha ok-okozati összefüggésben vizsgálunk egy jóval összetettebb képet kapunk. Szeretnénk, ha a jelenlegi konfliktusnak ezt a részét is megértené mindenki - kezdte Vigóczki Máté György, az MCC Geopolitikai Műhelyének Oroszország kutatója. - A fizikai háborúval párhuzamosan az ideológiák terén is éles harc zajlik a felek és a nagyhatalmak között. Ha az ukrajnai háborút nézzük, akkor figyelembe kell venni azt, hogy Oroszország szempontjából a legnagyobb kihívó mindig is a nyugat volt. Az, hogy Ukrajna a jövőben NATO tag lehet, az orosz szemszögből egy elképzelhetetlenül nagy egzisztenciális próbatételt jelent. Ezt a háborút azért akarják megnyerni, hogy Oroszország léte biztosítva legyen. Azt korábban nem tudták megakadályozni, hogy a balti államokat felvegyék a NATO-ba, viszont azt, hogy Ukrajna a tagja legyen, igen. Ezen ideológiák mentén viseli az orosz vezetés a hibrid hadviselését is, melyben a migrációt és a kisebbségi jogokra való hivatkozást is fegyverként használják - összegezte a szakember.

Képalá: Az orosz-ukrán háborúhoz vezető útról beszélt Vigóczki Máté György, az MCC Geopolitikai Műhelyének Oroszország kutatója Fotó: Szalay Károly