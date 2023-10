A rendezvényen háromoldalú megállapodást írt alá az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont Igazgatósága képviseletében Róna Bálint centermenedzser, a győri Xantus János Állatkert képviseletében dr. Vígh Márta állatorvos, valamint a 10 millió Fa Alapítvány képviseletében Bojár Iván András. Az együttműködés szerint az ÁRKÁD Győr menedzsmentje 2,5 millió forintos támogatást biztosít a 10 millió Fa Alapítványnak fák vásárlására és ültetésére, melyeknek a győri Állatkert ad otthont, ahol biztosítják a fák utógondozását. A fákat az őszi ültetési szezonban az együttműködő felek közösen ültetik el.

A 10 millió Fa országos civil közösségét 2019 nyarán Bojár Iván András művészettörténész hozta létre. – Egyre több településen működnek helyi közösségeink, melyek előkészítik, megszervezik és lebonyolítják a fák ültetését, erdők telepítését. A munkákat erdészből, kertészből, erdőökológusból álló központi szakértői team felügyeli. A központi csapatot és a tagszervezeteket képviselők fogják össze, az ő együttműködésük révén strukturálódik a 10 millió Fa országos szervezete. Célunk: 1 fő – 1 fa, azaz szakszerűen elültessünk 10 millió Fát Magyarországon és azon is túl, továbbá, hogy ebbe a folyamatba bevonjunk minél több felnőttet és gyermeket. Fákat és gondolatokat is ültetünk tehát: fákat, hogy testőreink legyenek a biodiverzitás és klímaválság kezelésében, és gondolatokat, hogy a környezettudatos szemlélet terjesztésében a 10 millió fa elültetésénél is messzebbre jussunk – mondta Róna Bálint.