– Mit remél ettől az eseménytől? – kérdeztük Norbertet. – Azt, hogy felfigyelnek az emberek arra, hogy van divat Győrben is. Nagyon remélem, hogy ez az esemény megmozdít valamit a városban. Az iskolával úgy tervezzük, hogy évente megrendezzük ezt a bemutatót, a továbbiakban is ingyenesen.

A diákoknak lesz egy komoly portfóliójuk, mielőtt kikerülnek az iskolából, amiért másoknak komoly összegeket kell fizetniük. Az iskolában tanuló fotósok a képeket a modellek, a divattervezők a rendelkezésére bocsátják. A fotókat szabadon felhasználhatják. Én annyit kérek mindenkitől, hogy mondják el, hogy itt készültek, mert ezzel az eseményt népszerűsítik. Így a későbbiekben talán jelentkezik szponzor is, hogy még színvonalasabban tudjuk megrendezni.

Tölgyesi Norbert

Fotó: Ritter J.

– Vajon miért állt az ügy mellé az iskola? – kérdeztük Csengeri Mária igazgatót.

– Az iskola nevében is benne van: sport és kreatív technikum. A kreativitáshoz sok minden hozzátartozik, például az is, hogy egy volt tanítványunk, megkeres bennünket, hogy érdekel-e bennünket ez a rendezvény, igent mondjunk. Ez miért jó nekünk? Négy kreatív szakmában tanítunk: kiadványszerkesztés, kreatív fotográfus, dekoratőr és a mozgókép és animáció készítő. Mindegyikhez nagyon jól kapcsolható az esemény, valamint a rendezvény szervezést is megtapasztalhatják a diákok. Elkészítették a díszletet, a látványelemeket és a színpadi hátteret, amelyre animációt, mozgóképet vetítenek. Segítettek a plakát megtervezésében és a szervezésben, végigfotózzák és videózzák az eseményt, amelyből kisfilmet készítenek. A modellek közül is vannak tanítványaink. Nagy élmény a lányoknak, hogy hazai környezetben próbálhatják ki a modellkedést. Az is kuriózum, hogy most nyugodtan sminkelhetnek az iskolában. A színpadi megjelenésben a Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium fodrász és kozmetikus tanulói lesznek a segítségükre.

Most nem szimulálunk egy eseményt, hanem konkrét feladatot kell megoldani. A gyakorlat fontos eleme az esemény értékelése is. A rendezvény után megbeszéljük, mi volt jó, mi az, amin változtatni kell. A diákok ebből is tanulnak arról, hogy a szakmájukban hogyan kell végigvinni egy koncepciót annak megvalósulásáig. Azért is választottuk az esemény címéül a "Hosszú kifutó – SK Divatbemutató," címet, mert ez a kiadványszerkesztésben egy szakszó, másrészt ahol a lányok végigmennek, meglehetősen hosszú, az esemény kifutását hosszútávra tervezzük – válaszolta Csengeri Mária igazgató.

A modellmúlttal is rendelkező Szabó Ilona Donna divattervező az esemény lelke, egy energiabomba. 2022. október 29-én lépett először saját márkájával a kifutóra, a győri lesz a hetedik bemutatója. Budapest, Montenegro, Miláno után Győrben mutatja be kollekcióját, majd márciusban Párizs, áprilisban Dubai következik. Mint mondja, sok felérése van, nem tud mindent teljesíteni, de fontosnak tartotta, hogy Győrbe eljöjjön. Hogy sikerült a szervezőknek megnyerni az együttműködésre?

– Facebook csoportban láttam felhívást, hogy kialakuló divatbemutatóhoz keresnek divattervezőket. Írtam, majd Norbi telefonon elmondta az elképzeléseit. Nagyon szeretem támogatni azokat, akik még nincsenek a pályán, nem tudják, milyen ez a szakma. Én úgy indultam el, hogy mindent magamnak kellett kitaposnom az utamat. Ezért gondoltam, hogy szívesen segítek mindenben, főleg a zeneválasztásban, koreográfiában, a mozgás betanításában. Végigvonulni a nézők előtt, nagy dolog. Felnézek azokra a lányokra, akik ezt bevállalták!

A modellek egy részét Tapodi Ági smink bajnok varázsolja széppé. át. Az USA-ban megrendezett Brillant Cup Hollywood versenyen az előtte-utána kategória első helyét szerezte meg, a Hungarian Open Europe Cup versenyen pedig harmadikként végzett.

– Még új vagyok itt Győrben, másfél hónapja költöztem ide. Az átváltoztatásban vagyok jó, még nem volt olyan nő, akit ne sminkeltem volna szépre. Nagyon jó ötletnek találom ezt a divatbemutatót, ahol a fiatal tehetségek miatt be tudnak mutatkozni. Tudom, hogy milyen nehéz megmutatni magukat, a karrierjüket elindítani, érvényesülni. Itt megmutathatják a tudásukat. A bemutatóra kreatív sminkeket készítek. Nagyon örülök annak, hogy minden testalkatból és korosztályból vannak modellek, mert van élet 50 kilogramm felett is.

Konterman Katalin tervező Esztergomból érkezett.

– Abszolút kezdő vagyok a témában és nagyon hálás vagyok Norbinak, aki ajánlotta ezt a lehetőséget. Szenvedélyesen foglalkozom a használt ruhák és az újrahasznosítás elvével, ezért most két vagy három az egyben akciót fogok bemutatni. A használt ruhák egybevarrásával, átalakításával egy új lehetőséget nyújtunk a divatban a fantázia segítségével, ami egyben egyben jó szórakozás is. Akár a történelmet is fel tudjuk vonultatni, hiszen a divatból már kiment ruhákat tudunk újragondolni. Azt szeretném, hogy az emberek találják meg a saját stílusukat és bátran vállalják fel, divattól függetlenül viseljék azt, amiben jól érzik magukat! Ne szűkítsék le a határaikat a megszokással, mindenki vállalja önmagát akár egy 1920-as stílusú ruhában is, hiszen a stílussal már eleve közlünk valamit magunkról. Számomra is jó ez a bemutató, a visszajelzések segítik a munkámat – árulta el a fiatal tervező.