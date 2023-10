A tavalyi nagy sikert követően idén is megrendezik az Országos Gaming Expót (OGEX), melynek Győrben a Széchenyi István Egyetem ad otthont. Az intézmény célja, hogy a sportban is olyan innovatív és magas szintű lehetőségeket biztosítson az itt tanulóknak, mint az oktatásban. Erre példa az e-sport is, ami nagy népszerűségnek örvend a hallgatók között. A Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) e-sport-szakosztálya rendkívül sikeresen működik, köszönhetően a kiemelkedően modern eszközparknak is.

A Magyar E-sportért Egyesület által szervezett OGEX várja ingyenesen látogatható rendezvényére a hazai videójátékosokat. Az Országos Gaming Expón a számítógépes játékok, az e-sport és a közösségépítés mellett kiemelten fontos szerepet kap az edukáció, melynek fókuszában többek között az internetes zaklatások megelőzése és a helyes internethasználat áll. A résztvevők szakmai kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt, ahol tapasztalt szakújságírók beszélgetnek meghívott szakértőkkel, és közösen próbálnak választ találni a gamer élet legfontosabb kérdéseire.

A résztvevők többféle szimulátort próbálhatnak ki az OGEX győri állomásán.

Forrás: SZE

Mindemellett a fiatalok kipróbálhatják a több évtizede nagysikerű retro játékokat, összecsaphatnak egymással PlayStation- és Xbox-konzolon, versenyezhetnek szimulátoron, készíthetnek közös fotót cosplayerekkel, és lehetőségük nyílik összehasonlítani képességeiket a profikkal a BARD platformján. Akik kilépnének a virtuális térből, azokat a társasjátékzóna és relikviákkal teli gamer múzeum várja. A PlayIT jóvoltából a résztvevők értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak. Az október 12-i eseményen jelen lesz SZESE e-sport-szakosztálya is, amelynek tagjai autó- és drónszimulátorokkal, konzolokkal és VR-headsetekkel, valamint egy saját szervezésű EAFC24 versennyel várják az expóra látogatókat.

Az OGEX szervezésében országos RocketLeague-versenyt is rendeznek, amelyen az online selejtezőket követően a játékosok területi döntőkön mérkőzhetnek meg egymással. Az egyes vármegyék legjobbjai lehetőséget kapnak, hogy novemberben a budapesti nagydöntőben küzdjenek meg a hazai e-sport élvonalával.