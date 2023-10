A családi napon részt vett Barcza Attila országgyűlési képviselő is, aki elmondta: Sopron és térsége páratlan természetföldrajzi környezettel rendelkezik, ami önmagában kevés. - Meg is kell védeni természeti értékeinket, amit természetközeli módon be is kell mutatni. Ennek zászlóshajója a Fertő-Hanság Nemzeti Park, ahol a szakemberek egész évben folyamatosan a természet megőrzésén munkálkodnak. Fontos eleme a nemzeti park munkájának az oktatás, a képzés és a természet megismertetése, aminek kiváló példája a Majorsági családi nap - mondta az országgyűlési képviselő.