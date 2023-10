Az alkalmazás megmutatja, hogy az adott tekeréssel hány kalóriát égettünk el, valamint mennyi károsanyag-­kibocsátástól óvtuk meg a bolygót. Emellett játékos kihívások is teljesíthetőek, melyekbe barátokat és kollégákat is be lehet vonni, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb kerékpáros a társaságban. Emellett még egy hétig nyereményjáték is várja a résztvevőket. Pluszpontok járnak azért, ha valaki a napi munkába járás során kombinálja a tömegközlekedést és a kerékpárt, vagy a gyerekeket is kerékpárral viszi iskolába, óvodába. A heti nyereményt a ranglista három legjobb teljesítményt nyújtó bringázója kapja meg, emellett további három szerencsés játékost véletlenszerűen is kisorsolnak.