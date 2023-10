A leggyakoribb probléma, hogy a prizmák hiányoznak a bringákról. Ezek kötelező tartozékok, melyeket a KRESZ is előír. Szabály szerint legalább az első keréken lennie kell két kadmiumsárga prizmának, ez azonban közel sem elegendő. Előre fehér színű lámpa (nem háromszög alakú fehér prizma) is kell, hátulra pedig ugyanez, csak piros színben. A lámpáknak legalább 150 méter távolságról láthatónak kell lenniük, ezért érdemes tesztelni a régebb óta a fiókban várakozó eszközöket. Ilyenkor hagyjuk néhány percig bekapcsolva az eszközt, ugyanis ha gyenge az elem, a kezdeti erős fény gyorsan elhalványul.

A lámpák felhelyezésénél és beállításánál arra is figyelni kell, hogy azok ne vakítsák el a szembejövő kerékpárosokat, illetve autósokat. Ha lakott területen kívül vagy gyéren megvilágított útszakaszon vezet keresztül az utunk, mindig viseljünk láthatósági mellényt vagy más, fényvisszaverő csíkokkal ellátott ruhadarabot.

Az ősz másik kerékpáros-kihívását a csúszós utak jelentik. Ha a hidegebb hónapokban nem szeretnénk téli álomra küldeni bringánkat, érdemes felkeresni egy szervizt, vagy legalább magunknak ellen­őrizni néhány fontosabb alkatrészt. Elsők közt a gumik állapotát kell megvizsgálni. Ha a külsők felületén repedéseket találunk, mindenképp cseréltessük. Amennyiben pedig országúti kerékpárunk van, a sima abroncsot ilyenkor érdemes bordázottabbra cserélni. Az eső és a lehulló falevelek miatt az utak így is sokkal csúszósabbak lehetnek a szokottnál, ami a fékeket is jobban igénybe veszi. Ezeket az őszi-téli szezon közben többször is érdemes ellenőrizni, mivel a nagyobb igénybevétel miatt gyorsabban kopnak. Ugyanez igaz a hajtásrendszerre is. A nedvesség gyorsan kikezdheti a fém alkatrészeket, ezeket lehetőség szerint tisztítsuk gyakrabban, a mozgó alkatrészeket pedig, mint például a lánc, érdemes még a szezon kezdetén átolajozni.

A magunk, valamint ruházatunk érdekében érdemes egy sárvédőt felszerelni, amennyiben év közben nem használunk. Emellett szerezzünk be egy kerékpározáshoz is alkalmas esőkabátot, mivel az egyik kézben tartott esernyő vagy a szembe csúszó csuklya könnyen balesethez vezethet.