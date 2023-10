Krisztián a zárórendezvényen találkozhatott a program gasztroházigazdájával, Bernáth József kreatív séffel.

– Régi vágyam volt, hogy a séffel találkozhassak. Nagyon örültem annak, hogy ez most sikerült. Arra is lehetőséget kaptam, hogy három diákomat magammal vigyem a program zárására, így Bognár Gergővel, Balogh Benett-tel és Várady Bertolddal készítettünk rozé kacsamellet káposztás rétessel, mandulás almával, amiben Kozák Luca, a program sportoló nagykövete is segített nekünk – mesélt élményeikről Krisztián.

– A séf instrukciókat adott, ha kellett, segített. Nagyon barátságos, segítőkész, közvetlen volt, mindenki nevét megjegyezte. Átadtam neki a legújabb könyvem, a „Gasztrokalandok a suliban” egy példányát, valamint a falumban, Győrságon gyűjtött receptjeimből készült füzetet is. Nagyon örült neki, belelapozott, megnézte a recepteket. Nem csak a főzés volt nagy élmény, a gyerekek találkoztak a népszerű youtuberrel, Romfa Hunorral, azaz „Sajt32”-vel – számolt be a történtekről a tanító bácsi, aki minden évben új gasztro­programot talál ki. Idén a varázslatos szendvicsek kerülnek sorra. Az év során különféle finomságokat készítenek a gyerekekkel, amelyekhez az iskolában megtermelt zöldségeket is felhasználják.