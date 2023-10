E számok is hűen tükrözik, hogy mekkora volumenű szervezői munka, illetve infrastrukturális fejlesztések voltak szükségesek ahhoz, hogy e világszintű sportesemény létrejöhessen hazánk fővárosában. Az elmúlt egy év során mindenki izgatottan várta az új Nemzeti Atlétikai Központ megépülését, kereste a jegyvásárlási lehetőségeket és szurkolt a játékok alatt a magyar atlétika kiválóságainak. Méltán büszkék lehetünk arra a tervezői és koordinációs munkára, melyet hazánk szakemberei a tervezés, az előkészítés, majd pedig a konkrét lebonyolítás során tanúsítottak nem csak Magyarország, hanem az egész világ előtt. E munka jelentős része a világbajnokság lebonyolításáért felelős szervezetnek, a Budapest 2023 Zrt.-nek jutott, melynek vezetői posztját 2022 szeptemberétől Németh Balázs látta el. E sokrétű, komplex és nagyszabású munkafolyamatokról hallhattak azok, akik október 18-án ellátogattak az MCC győri képzési központjába, ahol Németh Balázs, a 2023-as Atlétikai Világbajnokság főszervezője volt a vendégünk.

Németh Balázs elmondta, hogy számára nagy kihívást és egyben hatalmas megtiszteltetést jelentett e vezetői feladatkör. Ő az utolsó egy évre „csöppent bele” a szervezésbe, amely a legdinamikusabb és a legtöbb feladatot magában foglaló időszaka volt az elmúlt öt év előkészítő munkáinak. Véleménye szerint a világbajnokság még a vártnál is jobban sikerült, mely pozitív vélekedésre a legjobb példa Sebastian Coe-nak, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökének elismerő szavai voltak. Az Atlétikai Világbajnokság szervezésénél nagyon fontos szempont volt, hogy minél többet mutassunk meg fővárosunkból és hazánkból, ezért jó lehetőségnek bizonyult, hogy a maraton futás Budapest belvárosában, az Andrássy úton, a Lánchídon és a Hősök terén haladjon végig. Több mint 200 országból érkeztek látogatók, akik több mint 460 ezer vendégéjszakát töltöttek el hazánkban. Ez önmagában véve is hatalmas gazdasági pluszt jelent az ország számára, de emellett még sok olyan bevételt is eredményezett a sportesemény, melyek a jövőben fognak jelentkezni. Németh Balázs nagyon fontosnak ítélte továbbá a világbajnokságnak a diplomáciában, illetve a sportdiplomáciában betöltött szerepét, melyre szép példa Fürjes Balázsnak a napokban történő beválasztása a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba.

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. A következő előadás 2023. november 9-én 17:30-kor lesz: A 21. század válságai – Robbanhat a koszovói lőporoshordó? címmel, mely során Teszáry Miklóssal, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatójával beszélgetnek majd.