Komáromi Sándor drámatanár és mentálhigiénés szakember hetedik éve dolgozik a soproni színitanoda diákjaival.

- 2021-ben Veszprémben a Pannon Egyetemen egy országosan egyedülálló kezdeményezésként hoztuk létre a Pannon Színitanodát, amely több korosztállyal dolgozik együtt, színjátszó csoportokat működtetünk, élménypedagógiai programokat hozunk létre, amely egyben egy nagyon fontos társadalmi szerepvállalás is. Itt jött létre a PASZTA, a VEB2023 támogatásával a soproni illetve a veszprémi színitanoda összeterelésével. Már második éve működtetünk egy tehetséggondozó tábort, amelynek Magyarpolány ad helyet. Ebben a táborban hoztuk létre 2023 nyarán, harminckilenc diákkal az IS THERE ANYBODY OUT THERE? című produkciót, ami a West side story, a Rómeó és Júlia, valamint a Kívülállók világából építkezett - mesélt a kezdetekről Sándor. - Abszolút vegyes korosztállyal dolgoztunk, hatodik osztályos tanuló volt a legfiatalabb, de volt egyetemistánk is. Rengeteg tánccal, csatajelenettel, önálló koreográfiákkal született meg a produkció. A diákok írták a jeleneteket, kiemelve azokat a problémaköröket, amelyek a leginkább érdekelték őket. A darab középpontjában a szerelem mellett a generációkon átívelő és értelmetlen gyűlölet kérdésköre áll. Mi magunk is meglepődtünk azon, hogy ennyire intenzív, dinamikus játék jöhetett létre öt nap alatt - mondta.

Papp Zsuzsanna Cserne ötödik éve jár a soproni színitanodába, ami eddig is nagyon sokat segített neki a személyes fejlődésben.

- A KASZT-on előadott produkció egy öt napos tábor keretein belül készült és elég feszített munkafolyamaton vettünk részt. Elképesztő, hogy a legkisebbek is figyeltek és mindent beleadtak ebbe a munkába. Nagyon sok minden van belőlünk ebben a darabban. Az én karakterem leginkább Júliáéra hasonlít. Nem volt egyszerű a karakter mélyére ásni, hiszen még magamat is alig ismerem végzős diákként. A táborban azonban nagyon sokat segítettek abban, hogy meglássam a mélységeit és igazán hiteles legyek benne. Az általam játszott lány szerelembe esik és a többi fiatallal együtt küzd meg a most is aktuális problémákkal. A darabban két tábor konfliktusát követhetjük nyomon, alapvetően mindannyian ugyan olyanok, valami mégis szétszedi őket. Az egyik tábor, amelybe az én karakterem is tartozik a bőrkabátosok, az utcák fiatalsága, a másik tábor pedig a hipszterek, akik módosabbak. Egyik táborban sem tökéletes az élet és bár megérthetnék egymást, valami mégsem engedi, hogy kijöjjenek egymással. Pont ez a társadalmi különbség a fő konfliktusa a darabunknak - összegezte a történetet. - Izgalmas volt, jó volt rá készülni. Hatalmas volt az örömünk, hogy másodikok lettünk - tette hozzá.

Széplaki Márk szintén öt éve tagja a soproni színitanodának.

- Számomra az, hogy részese lehetek ennek a közösségnek hatalmas élmény. Nem csak a színházról tanulunk, hanem önmagunkról is, a személyiségfejlődésünkhöz, a világlátásunkhoz nagyban hozzájárul. Az egész felkészülési folyamatot nagyon élveztem, az pedig külön öröm, hogy ilyen szép eredményt értünk el. Az előadásunk a hipszterek és bőrkabátosok bandaháborújáról szól, ahol feltűnik egy karakter, Menyét, aki börtönviselt és a hipszterek táborát erősíti. Ő a tragédia elindítója, ő az, aki a gyermeki civakodásból hirtelen egy komoly harcot és háborút indít. Nagyon sokat tanultam belőle - összegezte.

Pócsi Csenge énekével és táncával varázsolta el a közönséget. Elmondta, hogy izgalmas volt megtapasztalni a különböző korosztályok közös munkáját. - Hatalmas lendületet adott ez a fantasztikus közösség, ezalatt a néhány nap alatt, olyanná váltunk, mint egy második család. Nem volt széthúzás, nem voltak konfliktusok, így érdemes színházat csinálni, ilyen közösséggel és ilyen energiákkal - zárta a beszélgetést.

A fiatal csapat következő megmérettetése október 29-én a Gondolat Fesztiválon lesz.