– A zene szeretete köti össze a tagokat, igazi közösségként működünk. Amikor valaki ide belép, egy nagy családhoz csatlakozik. Mindenki azért dolgozik, hogy ez a közösség fejlődjön és fennmaradjon. Sokan családi indíttatásból lépnek be hozzánk, hiszen több fiatalnak már az édesapja, vagy éppen az édesanyja is nálunk zenélt. Van, aki itt találta meg a feleségét, a férjét, és olyan párunk is van, akik gyermekeikkel együtt zenélnek a próbákon és a fellépéseken – fogalmazott lapunknak Kukorelli Gyula, a Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület elnöke.

Nemrég Mosonmagyaróváron úgy konferálták fel a zenekart, hogy Tét az a település az országban, ahol az egy négyzetméterre jutó fúvószenészek száma a legmagasabb.

A zenekarnak megszámlálhatatlan fellépése volt, jártak Erdélyben, Ausztriában, Görögországban, Hollandiában, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban és Szerbiában is.

– Évente mintegy harminc meghívással büszkélkedhetünk. Zeneértő és zeneszerető közösség vagyunk, és nemcsak az egyesületen belül, hanem a civil életben is. A klasszikus fúvószenétől a könnyűzenéig szinte mindent játszunk. Mondhatnám úgy is, hogy Beatlestől Beethovenig. A teljes repertoárunk meghaladja az ezer kottát, a vármegye kilencven településén adtunk koncertet az elmúlt négy évtizedben – sorolja az elnök.

Ahogy Kukorelli Gyula mondja: fontos az utánpótlás, a jövő generációjának nevelése. Náluk a kis- és nagyzenekar szakmailag egymásra épül. Olyanokat képeznek a kicsik közül, akikre nagy szükségük lesz később a nagyzenekarban.

– Ezért is vagyunk többek, mint mások. Felkaroljuk és támogatjuk a fiatal tehetségeket. Téten pedig érdemes közösséget építeni, mert a zenének van összetartó ereje. Az utóbbi időben művelődési házat újítottunk fel, hangszerparkot fejlesztettünk, szakmai programjainkra tudtunk támogatásokat nyerni. Egyenruhára is pályáztunk. Ezeket a jövőben is keressük – zárta szavait az elnök.

Klauzer Klaudia vadászkürtön játszik, mint mondja: a zenekarban jól érzi magát, és egy percig sem bánta meg, hogy csatlakozott a csapathoz.

– Karrierről nem álmodom, számomra az is hihetetlen, amit eddig elértem. Még akkor is, ha ez rengeteg türelmet igényelt. Célom, hogy továbbra is aktív, értékes tagja legyek a közösségnek, de nem titok, hogy ehhez sok munka, figyelem és gyakorlás szükséges – mondta lapunknak.

Farkas Domonkos tíz éve foglalkozik zenéléssel, a hangszerválasztás idején a tenorkürt tetszett neki a legjobban.

– A zenekar családias légkörében a mai napig remekül érzem magam. Zenei karriert nem képzeltem el magamnak, a zenélést hobbiszinten űzöm. Szeretek azonban próbákra, szereplésekre járni, és ha kell, szívesen énekelek is. A közönségtől kapott visszajelzések és az elégedettség ad nekem magabiztosságot és inspirációt – fogalmazott.

Az egyesület tagjaira számos produkció vár még, a jelenleg Téten zenét tanuló mintegy hetven kisgyermek pedig a jövőben is nagy bizalommal választhatja magának a fúvószenekart.