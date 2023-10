Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO adatai alapján az emlőrák a leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés a nők körében. 2020-ban becslések szerint világszerte 2,3 millió nőt diagnosztizáltak mellrákkal és 685.000-en vesztettél életüket a betegség következtében. Habár a mellrák minden 4. nőt érint világszerte és minden 6. daganatos halálesetért felelős, időben felismerve jó eséllyel gyógyítható lenne.

A Mammográfia időben felismeri a bajt

Magyarországon 2020-ban 7565 új megbetegedést diagnosztizáltak, és több mint 2000-en vesztették életüket mellrákban. Ez a drasztikus szám jó eséllyel csökkenthető lenne, ha a nők rendszeresen végeznének emlőönvizsgálatot és részt vennének legalább 2 évente emlőrákszűrésen, mégis sokan gondolják, hogy ha nincs semmilyen panaszuk, akkor nem is érdemes egészségügyi szűrésekre elmenniük. Azonban fontos leszögezni, hogy a rákos megbetegedések gyakran csak már előrehaladott stádiumban okoznak szemmel is jól látható, és érezhető tüneteket, míg a mammográfiai vizsgálat képes kimutatni már az 5 mm nagyságú, kézzel nem tapintható korai elváltozást is.

Klinikai tanulmányok szerint átlagosan 3 éve van jelen a testünkben az a daganat, amelyet orvosi vizsgálatokkal már fel lehet ismerni, azok a csomók, amelyeket pedig már mi magunk is észre tudunk venni, valószínűleg még hosszabb ideje vannak velünk. Pontos adatokat nem lehet megállapítani, hiszen a daganatok kitapinthatósága nagymértékben függ elhelyezkedésüktől és szövettani típusuktól, de az izomállomány mélyén elhelyezkedő csomók általában csak néhány centiméter feletti nagyságban okoznak észlelhető tüneteket.

Kevesen megyünk szűrésre

Habár sok uniós tagországban, így hazánkban is vannak szervezett, méhnyak- és mammog­ráfiai szűrővizsgálatok, mégis az Európa Tanács szerint az európai országokban jelentett részvételi arányok elmaradnak a kívánttól. Magyarországon 2002 óta minden 45 és 65 év közötti nő, aki érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik és nincs egyéb kizáró tényezője – például nem szenved emlőrákban vagy 2 éven belül nem volt ez irányú panasz kapcsán kivizsgálása –, 2 évente névre szóló meghívót kap az ingyenes népegészségügyi emlőszűrése, mammográfiás szűrésre. 2004-ben pedig a rendszeres méhnyakszűrés is elindult. Nemzetközi és európai viszonylatban a hazai szervezett szűrővizsgálatokon való részvételi arány mindegyik szűrési nemben a lista vége felé található. Emlőszűrésen a részvételi arány csupán 40%, míg az élen járó finneknél 85%. A szervezett méhnyakszűrésen itthon a nők közel egyharmada vesz csak részt, míg Ausztriában ez az arány több mint 80%.

Fontos az egészségtudatosság

„Megdöbbentő, hogy hazánkban milyen kevés nő él az ingyenes mammográfiai szűrés lehetőségével, holott az időben felismert emlőrák jó eséllyel gyógyítható, így akár az életüket is megmenthetnék részvételükkel. Mi több, az Avon 2020-as kutatásából az is kiderült, hogy a nők 26%-a egyáltalán nem tudja, milyen jelek utalhatnak emlődaganatra, de ennél is megdöbbentőbb, hogy 10%-uk még soha nem is hallott az emlőönvizsgálat és a szűrések fontosságáról. Az Avonnál évek óta dolgozunk azért, hogy minél több nő edukálását támogassuk a téma kapcsán, és minél többek figyelmét felhívjuk az egészségtudatosság fontosságára” – emelte ki a téma kapcsán Kósa Anita, az Avon Magyarország szóvivője.