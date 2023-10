A Soproni Egyetem beszámolója szerint az első program egy 45 perces utazás volt az ikonikus Sopron Városnéző Vonattal, amely bemutatta a Várkerületet és a Lőverek egyes részeit. A délután további része a játéké volt, amelyben a tanulóknak különféle kihívásokon kellett keresztül menniük, hogy pontokat szerezzenek speciális játékmester, Boo, más néven Selmec Szellemének segítségével.

A feladatok között volt Sopron számos nevezetességének felkutatása és hozzájuk kapcsolódó kérdések megválaszolása; fényképes kihívások a különböző helyekhez rendelt speciális utasításokkal; és 3 megálló bonyolultabb feladatokkal: „1 perc és nyersz” játékok, „Sopron Activity” és „Cup of positiviTEA”. A nehezebb kihívások természetesen nagyobb jutalommal jártak, így a résztvevőknek itt volt lehetőségük kuponokat nyerni a játék frissítőpontjaira - Baranka Desszert és Kávé, Cézár Pince és Koffer Bor&Bár.

Az említett játékok közül kettőt a Kortárs Segítő Csoport tagjai terveztek és kiviteleztek.

- A Kortárs Segítők közül többen is részt vettünk a programon. Az Activity és a Cup of positiviTEA állomásokat vittük. Az elsőnél el kellett mutogatniuk soproni nevezetességeket, az Erdőmérnöki Karhoz és a Benedek Elek Pedagógiai Karhoz köthető kifejezéseket. A másik állomáson különböző teákat, illóolajokat, illatokat kellett beazonosítaniuk a játékosoknak. Összességében nagyon pozitívan sikerült az esemény, a csapatok is azt mondták, hogy tetszettek a feladataink. Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy kortárs segítőként a külföldi hallgatókhoz is elérjünk, tudják, hogy minket is kereshetnek, ha szükségük van támogatásra az ittlétük alatt - mondta Muraközy Lili, Kortárs Segítő.