Pusztai Zsuzsa a Széchenyi István Egyetemen szerzett környezetmérnöki diplomát, majd az energiagazdálkodási szakot is elvégezte BME-n. Csavarozástechnikai szakmérnöki képesítését azonban már külföldön szerezte meg.

Három diploma

„A drezdai, a siegeni és darmstadti egyetem és a DSV (Deutscher Schraubenverband) német csavarszövetség együttműködésében indult ez a szakirányú képzés 2010-ben. Bár kifejezetten erős volt az elméleti vonal, szorosan kapcsolódott a gyakorlati munkához, ráirányította a figyelmet az elmélet és a gyakorlat közötti összefüggésekre, így összességében nagyon hasznos volt számomra. A hazaitól egészen különböző megközelítéssel, mentalitással találkoztam, amit most, hogy én is adok órákat az egyetemen, igyekszem követni. Rendszerszemléletre, az összefüggések felismerésére tanítottak bennünket, ami számomra szimpatikus hozzáállás.”

Erős szakmai team

Az Audi csavarozástechnikai szakértője már huszonöt éve dolgozik a vállalatnál, a nyolchengeres szereldében általános mérnökként kezdett, majd átkerült a cég másik részlegéhez, ahol éppen a V6-os blokkmegmunkálósor telepítését végezték. Termeléstámogató mérnöki funkciójában a hibás alkatrészek beazonosításáért, a problémák megoldásáért felelt.

„Két évig dolgoztam ott, majd amikor a nyolchengeres motorszerelde új csarnokba költözött, a volt főnököm hívott, menjek hozzájuk vissza. Akkor már nagyon benne voltam a csavarozástechnikában, és kifejezetten azzal a tervvel csatlakoztam újra a régi csapathoz, hogy ezzel a területtel foglalkozhatok. Akkor kezdtük alkalmazni az elektromos csavarozókat, ami sok új feladatot adott: az új technológia új kihívásokat hozott a csavarozók paraméterezésében, sorhoz kötésében. Ebben az időben törvényi változások miatt meg kellett változtatni a csavarok bevonatát is, így aztán azt is tesztelnünk kellett, ez hogyan befolyásolja az eddigi csavarkötéseket. Kialakult egy nagyon erős szakmai team, amelyet csavarozástechnikai szakértőként én foghatok össze, én vezethetek. A csapatunk szegmens átfogó teamként a gyár különböző területeit fogja össze, a koordinálás személyemben a Kísérleti Motorgyártó Köz- pontban működik, ami már önmagában nagyon izgalmassá teszi a helyzetünket. Ismernünk kell a tervezési folyamatokat, az elképzeléseket, ugyanakkor rá kell látnunk a gyártásra, a gyakorlati alkalmazásra is. Nekünk kell visszacsatolnunk a konstruktőrök felé, hogy amit kigondoltak, az működik-e majd a soron, esetleg min kell változtatni, hogy a tervek a gyakorlatban is életképesnek bizonyuljanak. Szerintem ez az egyik legérdekesebb munkakör az Audin belül, és egy kicsit itt mindannyiunknak őrültnek kell lenni hozzá, hogy igazán jól csináljuk.”

A legkisebb is számít

Az esetanalízisek, gépképességi vizsgálatok, termékellen- őrzések elvégzése, az optimalizálási javaslatok megtétele, valamint a belső szabályozási rendszer felállítása mellett a csavarozástechnikával foglalkozó csoport fontos feladata a soron dolgozó munkatársak képzése is. Ehhez oktatási anyagokat dolgoznak ki, és ennek segítségével osztják meg a kollégákkal az új ismereteket.

„A szabályozásokat illetően azt vallom, hogy minden szabály annyit ér, amennyit abból a valóságban be lehet tartani. Itt is szem előtt kell tartanunk a gyakorlatot, a valós körülményekhez való alkalmazkodást. Az oktatások során pedig én is, mi is tanulunk a gyártási oldalon lévő munkatársaktól érkező visszajelzésekből. Kiváló ötleteket kapunk a sorok mellett dolgozó kollégáktól, ezért nagyon fontosnak tartom az ő tapasztalataiknak, tudásuknak a megbecsülését.”

Talán egy laikus azt gondolhatja, a csavarok nem a legfontosabb elemei egy olyan csúcstechnológiát jelentő szerkezetnek, mint a felső kategóriás autók erőforrásai. Ám ha közelebbről megvizsgáljuk ezt a prekoncepciót, hamar rájövünk, hogy ezek a viszonylag egyszerű vagy egyszerűnek látszó alkatrészek kulcsszerephez jutnak a jármű egészének működésében. Már egy kisebb modell is körülbelül 3000 csavart tartalmaz, melyeknek egyben kell tartaniuk a karosszéria és a motor minden elemét, mert ha nem végeznek tökéletes „munkát”, az autó működését veszélyeztetik. A csavarozás minősége az egész gyártási folyamatot meghatározza.

Új utak, új kihívások

Az elektromos motorok fejlesztése természetesen a csavarozástechnológia területén is új kihívásokat hoz, a bevált rendszerek nem feltétlenül működnek ugyanúgy, mint a belső égésű motoroknál.

„Bár az elektromos hajtásban kevesebb a csavar, a gyártósorokon rövidülnek az ütemidők és több csavaradagolóra van szükség. Változik, csökken a csavarok nagysága, olyan kötésekkel találkozunk, amilyenekkel korábban nem, és azt is meg kell vizsgálnunk, vajon az eddig alkalmazott bevonatok hogyan viselkednek az elektromos környezetben. A törvényi szabályozás is más az elektromos motoroknál, mint a hagyományos erőforrások esetében, ezt is figyelembe kell vennünk a fejlesztések során.”

Az elmúlt években a csavarozástechnológiával foglalkozó csapat Pusztai Zsuzsa vezetésével nemcsak magas színvonalú szakmai munkát végzett, de egyben közösségé is formálódott.

„A csapat szinte minden tagja a gyártásban, a soron kezdett, munka mellett szerzett diplomát, fejlesztette tudását. Büszke vagyok a teamre, igyekszem nagyon megbecsülni a kollégáimat, fontossá vált nekem ez a munkahelyi közösség. Nap mint nap érzem és főleg az éles helyzetekben tapasztalom, hogy tudunk összezárni, ha szükség van rá.”

Lázadás és fegyelem

Az elmélyült tevékenység, a professzionalizmus és az összetartó közösség nemcsak a munkában, a szabadidős tevékenységben is fontos Pusztai Zsuzsa számára. Ezt a légkört, ezt a megtartó közeget a karateedzőteremben találta meg még az általános iskolai évek alatt.

„A mai Gyárvárosi (akkor Münnich Ferenc) Általános Iskolába jártam, ahol amellett, hogy kitűnő osztályzataim voltak, éppen a lázadó kamaszkoromat éltem. Osztálytársam hívott el egy karateedzésre, ahol egyszerre ragadott meg a mozgás öröme, a mozdulatok pontos kiszámítottsága és a jó társaság. Persze az sem volt utolsó szempont, hogy a cukorbetegségem ellenére itt hagytak sportolni úgy, mint bárki mást. Az Unicentrál SE-ben találkoztam Cseh Attila edzővel, akinek az első pillanattól kezdve nagyon sokat köszönhetek, és akit a mai napig mesteremként tisztelek.”

A tradicionális Karate-do gyakorlása nemcsak a mozgás örömét hozta el Zsuzsa számára, hanem a versenysikereket is, a különböző korosztályos bajnokságokban állhatott a dobogó első, második és harmadik fokán is. 1996-ban a Magyar Köztársaság „Jó tanuló, jó sportoló” elismerését is átvehette. Már tapasztalt sportolóként maga is elkezdett gyermekekkel foglalkozni, aktivitását és elkötelezettségét jelzi, hogy 2021-ben a jövőre ötvenéves Magyar JKA Karate Szövetség elnökségi tagjává választották.

„Számomra csodálatos kö- zeg a karate világa, megtalá- lom benne mindazt, amire nekem szükségem van, ez az a mozgásforma, amelyben ön- azonos módon sportolhatok. Élvezem az ezerszer elismételt mozdulatok pontosságát, azt, hogy ezredszer is lehet még finomítani, javítani egy-egy ütés kivitelezésén, élvezem, ahogy elmélyülten megélhetem az adott pillanat teljességét. Ugyanakkor pedig tagja vagyok egy csapatnak, az együttlétünk összetartó erőként hat – nincs felemelőbb, mint amikor egy edzőtáborban kétszáz kimonó egyszerre csattan.”

Pusztai Zsuzsát 2021-ben a jövőre ötvenéves Magyar JKA Karate Szövetség elnökségi tagjává választották.

Fotó: Mudra László

Másokra figyelni

Bár Zsuzsa elég régóta űzi ezt a sportot, bevallása szerint mindig tud számára valami újat mutatni.

„A gyakorlásoknál nekem mindig fontos volt, hogy megfeleljek az edzőm, a társaim elvárásainak, hogy minél pontosabban és eredményesebben hajtsam végre a feladatokat. Aztán a harmadik dan megszerzéséért tett vizsgámon eljött egy pillanat, amikor rá­­éreztem arra a szépségre, arra a boldogságra, amikor csak én vagyok és az adott mozdulat. Hogy senki másnak, csak önmagamnak kell megfelelnem, bizonyítanom, hogy nem mások elvárásai számítanak, csak az, hogy magamnak meg tudok-e felelni. Ez a felismerés, a megfelelési kényszer elengedése számomra egy új szintre lépést jelentett.”

Zsuzsának rendkívül fontos, hogy gyerekekkel foglalkozhasson, különösképpen szívén viseli a versenyszervezést, ahol mindenki egyenrangúan részt tud venni.

„Nagyon sokat jelent számomra a gyerekekkel való foglalkozás. Nemcsak a karate mozdulatait igyekszem oktatni, szeretném azt is megmutatni, hogyan kell magunkra és másokra figyelni. Megmutatni, hogy igenis lehet hibázni, és az elkövetett hibákból lehet tanulni. Sajnos nincs állandó edzőhelyiségünk, úgyhogy saját teremről álmodom. Szeretnék foglalkozni olyan gyerekekkel, akik testi vagy mentális okokból mások, mint az egészséges társaik, akik kiszorulnak a közösségekből, és nekik is lehetőséget adni a fejlődésre, az összetartozás élményének megélésére. Akár a saját edzéseimen, akár a gyerekek foglalkozásain azt tartom szem előtt és próbálom átadni: folyamatosan fejleszteni kell magunkat, gyarapítani a tudásunkat, tökéletesíteni, amit csinálunk. Engem ez vezérel a sportban és a munkámban egyaránt.”