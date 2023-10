Kétévnyi készülődést követően tavasszal hallhatták először a résztvevők az elkészült al­­kotást.

– Szemléletformáló és egyben kulturális eseményt szerettünk volna létrehozni. Az autisták többsége nem szeret közönség előtt, színpadon szerepelni, ezért egy olyan megoldást kerestünk, ami számukra is kényelmes, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy megmutassák magukat. Így jött a hangoskönyv ötlete – beszélt a kezdetekről Kovács-Orosz Anna, az egyesület elnöke.

A könyv egyik legismertebb idézetének átirata mára az egyesület szlogenjévé is vált, mely szerint „Jól csak a kék szívével lát az ember”.

– A kis herceg történetében számos olyan momentum vagy tanulság van, melyet az autizmushoz, a szemléletformáláshoz vagy az elfogadáshoz kapcsolhatunk. Például hogy „a beszéd csak félreértések forrása”. Sok autista nehezen fejezi ki magát szóban, ezért türelem és odafigyelés kell, hogy lássuk, valóban mit szeretnének közölni velünk. Emellett pár évvel korábban a szülőkkel közösen már volt egy zenés előadásunk A kis hercegből, ami nagyon jól sikerült. Ennek a szép emlékeit is szerettük volna feleleveníteni a projekttel.

Az egyesület szinte minden családja részt vett a projektben, szülők és gyerekek egyaránt közreműködnek a szereplők megszólaltatásában.

– A hangrögzítésben és a vágásban Takács Gábor egyetemi oktató ajánlotta fel a segítségét. Az egész folyamat azért tartott két évig, mert igyekeztünk úgy ütemezni a munkát, hogy egyszerre csak egy-két szereplő legyen egy helyen, hogy a gyerekek könnyebben ellazuljanak. A különleges élmény mellett fejlődési lehetőség is volt ez számukra, hiszen figyelniük kellett a másikra, hogy ő mikor beszél, és hogy kivárják a sorukat, amíg újra megszólalhatnak.

A feldolgozás 43 perc hosszú, a felolvasás alatt pedig a történetből inspirálódott rajzok láthatóak a kivetítőn, melyeket győri iskolások készítettek az egyesület pályázatára.

– Szeretnénk az előadást iskolákba is elvinni. Úgy érezzük, ez egy jó kiindulópont lehet egy szemléletformáló beszélgetés indításához, hogy felnőttek és fiatalok is értsék, az autizmustól nem kell félni.

Legközelebb pénteken hall­hatja a közönség a hangoskönyvet Ménfőcsanakon a Bezerédj-kastélyban 18 órától. A részvétel ingyenes, az eseményen az autista gyerekek fejlesztésére gyűjtenek adományokat.