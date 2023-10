A gyerekeknek nyilván egy kaland, tanítás nélkül. Az akció, a közös munka erősíti a közösséget, nem mellesleg a diákok megismerik lakóhelyüket, városukat, falujukat is a gyűjtés során.

Ráadásként az intézmények némi bevételhez is jutnak, amit a tanulókra, programokra, kisebb beszerzésekre fordítanak.

Idén nyáron változott a hulladékgazdálkodási rendszer hazánkban, a változások érintik az iskolai papírgyűjtést is. Ez a tevékenység is a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) alá tartozik. A cég -honlapja szerint - továbbra is biztosítja a lehetőséget az iskolák által szervezett papírhulladék gyűjtésre. Az oktatási intézmények a MOHU szerződött alvállalkozóitól tudják megrendelni a gyűjtési igényt.

A társaság a papírhulladékért úgynevezett ösztönző díjat fizet, tíz forintot kilónként. Az intézmények a MOHU partnereivel, alvállalkozóival köthetnek szerződést, megyénkben két vállalkozás szerepel a szolgáltatói listán.

Szanyban a közelmúltban tartották meg a hagyományos papírgyűjtést. Tóthné Molnár Bernadett, a Szent Anna iskola igazgatója kérdésünkre elmondta: a helyiek szívesen támogatják ily módon is az iskolát. "A diákönkormányzat a szervező, kollégáim egyeztettek a szolgáltatóval is. A gyerek persze nagyon élvezik és az eredmény is őket szolgálja. Rendezvényekre, például gyereknapra, tehetséggondozásra, versenyekre, jutalmakra fordítjuk a befolyt összeget" - mondta Tóthné Molnár Bernadett.