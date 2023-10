A Múzeumok Őszi Fesztiválján folytatódik a soproni Macskakő Gyermekmúzeum Családi Legendárium irodalmi pályázata. A cél, hogy az általános és középiskolás fiatalok kifaggassák idősebb rokonaikat és minél több érdekes történetet gyűjtsenek össze a család életéből. A múzeum egyik missziója, hogy a múltból áthozza a tapasztalatokat a jelenbe, hogy aztán segítsen eligazodni a jövőben nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is.

Képünkön Martos Virág múzeumpedagógus, a Családi legendárium egyik motorja. Fotó: Szalay Károly

– Hét éve indítottuk el a Családi Legendárium irodalmi pályázatot, amelynek azóta is töretlen a népszerűsége a fiatalok körében – kezdte Martos Virág múzeumpedagógus, a pályázat megálmodója. – A legelején tudtuk, hogy ebből hagyományt szeretnénk teremteni, mivel már az első évben is olyan pályázatok érkeztek, amelyek nemcsak szívhez szólóak voltak, hanem megdöbbentő családi titkokat tártak fel. Úgy éreztük a kollégáimmal, hogy ezek szinte léleksimító történetek és a családok életében is fontosak. Még szorosabbá fűzik a kapcsolatot a gyerekek és a nagyszüleik vagy dédszüleik között – tette hozzá. – Rendkívül színes, izgalmas és megható családtörténetekkel találkoztunk az elmúlt években. Volt, ahol az egyik kisgyermek 1956 történéseit dolgozta fel, és olyan is, amikor a történet 200 évvel korábbról indult és napjainkban ért véget. Találkoztunk olyan videóval, amelyben négy generáció ült össze és úgy emlékeztek a múltra. Van egy fiatalember, aki minden évben a dédpapájának a kordokumentumait veszi elő, azokat dolgozza fel. A történet érdekessége, hogy a dédpapa az I. világháború idején fogságba esett, és lejegyezte a vele történteket, de a családnak soha nem mesélt róla. Egy véletlen folytán kerültek elő a naplók, és akkor derült ki, hogy mennyi mindent élt át – mesélte a szakember.

Rengeteget számít, hogy ismerjük-e a gyökereinket, hogy tudjuk-e, honnan származunk.

– Nagyon szeretem azt a gondolatot, amelyet Kádár Annamária mesepszichológus fogalmazott meg: „Az életmese a legfontosabb hamuba sült pogácsa, amit egy gyerek mögé tehetünk ahhoz, hogy ha ő végigmegy az életútján, meg tudjon küzdeni a saját külső-belső sárkányaival” – zárta a beszélgetést Martos Virág.