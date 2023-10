Hagyománya van annak, hogy a zene világnapján hangversennyel ünnepel a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. A mostani esemény különlegességét az adta, hogy az iskolánk 75 éve alakult.

– 1948-ban Fáber Anna azt a nemes feladatot kapta, hogy a mosoni MÉZE egyesülés mellé egy önálló, hivatalosan is iskolaként működő zenei képzést indítson. Nemes és szép feladat. Hálásak lehetünk ezért. Az elmúlt 75 év alatt több ezer vagy tízezer gyermek tanult meg hangszeren játszani, ismerte és szerette meg a zenét Mosonmagyaróváron és a környező településeken. Mint minden, az oktatás is folyamatosan változik, azonban egy valami örök. A középpontban álló gyermek. Ahhoz, hogy a mindenkori társadalom embere nyitott, kulturált és lelkileg is gazdag legyen, szükség van a művészetekre. Szükség van ezek megismertetésére. Hiszem, hogy a gyerekeknek régen és most is ugyanakkora szükségük van erre, hiszen lelküket, érzelmi intelligenciájukat így tudjuk fejleszteni. Mi a zenével tesszük ezt elődeinkkel már 75 éve – emelte ki ünnepi beszédében Varga Bence, az iskola igazgatója, aki szerint a zeneiskola feladata mindezeken túl, hogy zeneértő gyerekeket, később felnőtteket neveljen.