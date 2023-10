Ez történt október 19-én

60 éve - Előkészületek a Vöröskereszt-kongresszusra Sopronban és a soproni járásban

A Vöröskereszt kongresszusára megyeszerte folynak már az előkészületek. A Sopron városi és a soproni járási előkészületekről Kisházi Jánosné,a Vöröskereszt Sopron városi és járási titkára adott tájékoztatást. A járásban és a városban is sok vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlésre kerül sor a jövő héten. Magyarfalván 21-én este 7 órakor lesz a vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlés. A város lakóterületein annyi körzeti alapszervezetet hozunk létre, ahány körzeti orvos van. Ez kongresszusi felajánlásunk. A cél az, hogy a vöröskeresztes alapszervezetek segítségére legyenek az orvosoknak a tisztasági mozgalom terjesztésében és értékelésében, a mozgósításban a szűrővizsgálatokra, általában az egészségügyi felvilágosító munkában. — Az alapszervezetek Szakirányítói körzeti orvosok lesznek. Tizenhárom körzeti orvos van a város területén, hat alapszervezetünk már volt, hetet kell létrehoznunk. A belvárosi körzetben — az I-es körzet — 23-án alakul meg 67 taggal az alapszervezet, ezek egyben vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlések is lesznek. A bánfalvi körzetben már megtartottuk a taggyűlést. E hó 24-én a Pamutiparban, a GYSEV- állomáson, 25-én Nagycenken, a Soproni Élelmiszer kiskereskedelmi Vállalatnál, a sopronkőhidai telepen, a Tűgyárban, 26-án a Sörgyárban lesz vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlés. December 1-ig az egész városban és a járásban megtartjuk őket. — Kongresszusi vállalásunk az is, hogy a járás valamennyi községében feltérképezzük az egészségügyi állomásokat. Tizenkét községben vár még ránk ez a munka, tizennégyben már elvégeztük. — A vezetőség- és küldöttség választó taggyűléseket mindenütt összekötjük a véradás jelentőségének ismertetésével. Szép eredménye volt ennek a Soproni Ruhanyárban ahol száztízen adtak vért. — Milyen munka halad a kongresszusi előkészületekkel együtt? — A tisztasági mozgalom értékelése a járásnak körülbelül a felében befejeződött és a többiben is megtörténik határidőben. — Hol tartanak a téli oktatási előkészületek? — A városban is, a járásban is megszerveztük az oktatást. Elsősegélynyújtó tanfolyamot Sopronban indítunk nyolc helyen. Közegészségügyi tanfolyam tíz, házi betegápolási tanfolyam négy faluban lesz. Csecsemőápolási tanfolyamot öt faluban indítunk. Meghatároztuk, már azt is, mely községekben indulnak ezek a tanfolyamok. Az ifjú egészségőrök részére a város és a járás általános és középiskoláiban összesen harminc tanfolyamot rendezünk nyolcszáztíz hallgatóval. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a kongresszusi előkészületekkel párhuzamosan tervszerűen haladjanak többi munkáink is — fejezte be tájékoztatását Kisházi Jánosné.

40 éve - Az ifjú zenebarátok vendégeként Soproni legények londoni módra

A londoni Guildhall vonószenekara egy hétig Sopron vendége volt. A belgrádi kamarazenekari fesztiválon tavaly első helyezést elért 11 tagú együttes európai turnéjának első állomásán Magyarországon három koncertet adott: Sopronban, Hévízen és Győrben. Komoly felkészültségű, igényes fiatal muzsikusokat hallhattunk,pontos, lelkes, magávalragadó játékot. A soproni —jórészt általános és középiskolásokból álló a, közönség előtt Corelli, Bach, Händel,Elgar és Britten egy-egy művét játszották. A kuliszszák mögé pillantva érthettük meg sikerük egyik titkát: még itt is napi 3—4 órás próba előzte meg a zenekar fellépéseit. Nem mindegy a vendéglátók számára, hogy egy világjáró, a szépre fogékony, hivatását komolyan vevő fiatalokból álló társaság milyen benyomásokkal gazdagodva folytatja tőlünk útját. A soproniak igyekeztek minél több lehetőséget nyújtani, hogy a rövid idő alatt minél több, és nem csupán külső benyomáson alapuló élményben legyen részük, ismerkedjenek és magukról is meséljenek. Kedden délelőtt Sopron belvárosát barangolták be, szerdán Hévíz környékére, csütörtökön Győrbe, pénteken délelőtt Nagycenkre és Fertődre látogattak Két alkalommal is részt vettek a soproni Lajtorja zenekar próbáján. Nehéz eldönteni, hogy a vendégek vagy a vendéglátók számára volt-e nagyobb élmény, amikor kottáról együtt játszották a legényest, londoniak és soproniak... A véletlen úgy hozta, hogy az Ürmös tánccsoporttal is megismerkedhettek, s a rögtönzött táncháznak aktív részesei is voltak. A megkedvelt ritmust a kazettán, kottán megőrizve,hazatérve mesterüknek is előadják majd. A további programban szerepelt még egy Sebő koncert, illetve a Martos Flóra Szakközépiskola báljának nyitó Palotástánca. Kár, hogy ezt az egy hetet nem tehette gazdagabbá szakmabeli tapasztalatcsere,kár, hogy az átlagot felülmúló koncert csupán átlagos visszhangot váltott ki, kár hogy a koncertet hirdető két árva plakát szombaton!!) jelent csak meg a művelődési ház előtt. Ennél több figyelmet érdemel a nemzetközileg elismert zenekar, ha Londonból Sopronba látogat.Az élményt viszonozni kell. Reméljük, turnéja befejeztével így is emlékezni fog a Guildhall zenekarra, vendéglátóira, az ifjú zenebarátok magyarországi szervezetére. Koncertkörútjuk következőállomása Ausztria.

10 éve - A sztárkosaras Cserny Réka harvardi diákként regisztrált az akkor még zárt rendszerre - A legrégebbi magyar Facebook-tag

Cserny Réka, a soproni kosárlabdacsapat egykori legendás csapatkapitánya még 2004-ben a Harvard Egyetem diákjaként csatlakozott a legnépszerűbb közösségi oldalhoz. Ezzel ő a legrégebbi magyar facebookozó. Cserny Réka, a Sopron sztárkosarasa az összes felhasználót tekintve 1986.-ként az USA-ban regisztrált a Facebook internetes közösségi oldalra, s ezzel ő a legrégebbi magyar felhasználó. A sportoló négy éven át tanult a Harvardon, közgazdaságtanból diplomázott 2005-ben. - Közvetlenül a megjelenése után regisztráltam a Facebookra, ami ha jól emlékszem, 2004 tavaszán volt - mesélte el a Kisalföldnek a ma már Sopronban élő Cserny Réka. - Akkor éppen harmadéves voltam a Harvardon. A legelején egy zárt rendszer volt. Csak mi, harvardos diákok tudtunk akkor az egyetemi e-mail címünkkel feljelentkezni. Már az elején sok ismerősöm lett az egyetemről. Eleinte főleg arra használtuk a rendszert, hogy bejelöltük, ki milyen tantárgyat vett fel az adott félévben. A vizsgák előtt pedig tanulócsoportokat szerveztünk akár olyanokkal is, akiket a valóságban nem is ismertünk. Aztán fokozatosan más, magasan rangsorolt egyetemek, mint például a Stanford diákjai is regisztrálhattak. Később a nemzetközi nyitás eredményeképp az angliai Cambridge és Oxford diákjai is csatlakozhattak. A manapság legnépszerűbb közösségi oldal legelőször a thefacebook.com oldalon volt elérhető. Később, amikor már rengeteg követője volt, alakult át Facebookra. Cserny Réka elmondta, miután megnyílt a rendszer és már nem volt egyetemekhez kötve a regisztráció, kezdtek kialakulni az oldal mostani funkciói. Elmozdult a sokak által használt „social media” irányába. Sok szempontból ezen a területen is úttörő volt a Facebook. Megjelentek a különféle alkalmazások és játékok. Ezeket én egyáltalán nem használom... Nekünk, egykori „mezei felhasználóknak” eszünkbe sem jutott, hogy ekkorát fog durranni a mi kis iskolai rendszerünk. Az alapítóknak persze lehetett ilyen tervük - folytatja Réka, aki hosszú éveken át a női kosárlabda meghatározó játékosa volt. Aztán azt is megtudjuk, hogy Cserny Réka mindennap gyorsan átfutja a Facebookot. Figyeli az ismerősei aktivitásait, de csak egy szűkebb kört, akikhez valóban kötődik, s nem csak virtuálisan.Szerintem az oldal arra jó, hogy olyanokról is tudjam, merre járnak és mit csinálnak a világban, akikkel egyébként nem vagyok gyakori kapcsolatban - teszi hozzá az ötvenháromszoros válogatott kosárlabdázó. - Azt viszont túlzásnak tartom, amikor valaki a pillanatnyi hangulatától kezdve a reggelijének az összetételét is megosztja. Nem vagyok függő, nem is hiányozna, ha nem lenne. Csernyi Rékát persze jövőbeni terveiről is faggattuk: - Nem tervezem már a profi játékot, maximum alacsonyabb szinten, hobbiként. Úgy nagyon szívesen. Jelenleg a civi pályám és a magánéletem a legfontosabb. Jelenleg otthon dolgozom, nemzetközi pénzügyi projektek elemzésével, kimutatások készítésével foglalkozom.