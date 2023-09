A Soproni Szüreti Napok a város egyik leghangulatosabb szabadtéri rendezvénye, több évtizedes múltra tekint vissza. A szüret megkezdéséhez kapcsolódóan bemutatják a tájegység ízvilágát, borkínálatát és több pincészetnek már az első zamatos és friss újborát is meg lehet kóstolni. A fesztivált immár harmadik alkalommal Sopron emblematikus helyszínén, az Erzsébet-kertben tartják. A szervezőktől megtudtuk, idén tovább növelték az ülőalkalmatosságok számát és egy új sátrat is felállítottak annak érdekében, hogy minél kényelmesebb legyen a helyszín. A gasztronómiai kínálat is évről évre bővül, a Soproni Borvidék több, mint 20 borászán kívül további 20 vendéglátóegység és több, mint 40 kézműves várja a kilátogatókat. A rendezvény ingyenes. Fontos információ még, hogy a Mártírok útját és a GyÍK rendezvényház mögötti parkolót három napra lezárták a gépkocsiforgalom elől.