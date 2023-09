A műsor 15 órakor kezdődött, ahol elsőként a Szitakötő Néptáncegyüttes lépett fel műsorával, majd őket a Határtalan Dallamok Kórus- és Zenekar követte. Az utóbbi produkció nagy sikert aratott, és vastapssal jutalmazta őket a közönség. A gyerekek nagy örömére színpadra lépett a Napvirág Zenekar gyermekműsorával.

Őket a Rába Fúvós Koncertzenekar követte, akik hazai és világsereket mutattak be, és szórakoztatták a népes publikumot. Az igazán nagy fizikai erőt igénylő produkciót a Danger Elements breakcsoport mutatta be, akik bebizonyították, hogy így is lehet igényesen szórakoztatni a fiatal tehetséges előadókkal.

Őket az Akkordeon Tánczenekar koncertje követte, ami szintén nagy sikert aratott az idei Szabadhegyi Szüreti Napok programján - írta Olvasónk, Gulyás Attila.